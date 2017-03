Sorø Sø Camping vil etablere 12 nye pladser, så campingpladsen kommer til at rumme 212 pladser. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Planen for udvidelsen af campingpladsen er sat i gang

Sorø - 07. marts 2017 kl. 08:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Sø Camping har behov for 12 nye pladser og skal ikke vente på revision af Kommuneplanen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø: Såfremt projektet kommer til at ramme det, som et flertal af politikerne i byrådet kan gå ind for, får Sorø Sø Camping lov til at udvide antallet af pladser, inden revisionen af Kommuneplanen kommer på plads.

På byrådsmødet forleden stemte et stort flertal for at sætte planlægningen i gang. Kun SFs Linda Nielsen stemte imod, mens Grethe Kistrup Møller fra Enhedslisten undlod at stemme.

- Vi er enige om at udsætte revisionen af Kommuneplanen til 2019, så det bliver det nye byråd, der kommer til at stå på mål for indholdet, sagde formanden for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard.

- Men vi er også enig om, at vi ville hjælpe de ansøgere, der kom i klemme ved den vedtagelse, så dem, der har søgt, før vi vedtog at udskyde Kommuneplan-revisionen, tager vi op til behandling.

Oprindelig havde Sorø Sø Camping søgt om en udvidelse med 21 nye pladser. Teknik- og miljøudvalget bad om at få reduceret projektet, blandt andet fordi en del af de nye pladser lå for tæt på et stråtækt hus. Nu ønsker campingpladsen at udvide med 12 pladser, så der i alt er 212 pladser. Udvidelsen vil kræve en ændring af kommunens vedtagelse af rammen for overnatningskapacitet på kommunens to campingpladser. Den vil derudover kræve en landzonetilladelse og en dispensation fra søbeskyttelseslinjen samt en revideret campingtilladelse. Derfor skal byrådet udarbejde et kommuneplantillæg.

- Det er ærgerligt, at der ikke følger et kort med i det materiale, vi skal arbejde med, sagde Linda Nielsen.

- I SF har vi bestemt intet imod campingpladser, men i det forslag, der ligger her, er en del af pladserne for tæt på Pedersborg Sø. Der skal også foretages ændringer i terrænet. Der skal flyttes en del jord, for at man kan lave pladser, som campingvogne kan stå på. Den løsning tror vi ikke på.

Borgmester Gert Jørgensen (K) gjorde opmærksom på, at byrådet ikke på sit møde skulle tage stilling til forslagets detaljer,

Socialdemokraten Jakob Meibom efterlyste bilag og plantegning -også set i forhold til, at politikerne i teknik- og miljøudvalget allerede har sagsbehandlet et konkret forslag fra campingpladsen.

Og Jens Nygaard understregede som borgmesteren, at der ikke skulle sagsbehandlet på byrådsmødet.

- Når vi får sagen på dagsordenen i udvalget, skal I nok få både tegninger og kort og alt, hvad I har brug for, sagde udvalgsformanden, og så skred byrådet til afstemning.