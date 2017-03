Der er meget færre flygtninge, som er kommet ud på arbejdsmarkedet, end Sorø Kommune havde forventet. Foto: Allan Nørregaard

Plan for flere flygtninge i job flopper

Sorø - 04. marts 2017

Det går slet ikke så hurtigt med at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, som Sorø Kommune havde forventet. I følge kommunens egne målsætninger skulle antallet af flygtninge i virksomhedspraktik eller løntilskud næsten fordobles i løbet af 2016 fra 13 procent til 25 procent. Men andelen er kun steget til 16 procent, og det er ikke nok. Det erkender Kenneth Damsgaard Hyde, chef for Arbejdsmarked og Borgerservice i Sorø Kommune. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi havde håbet på at få en fjerdedel af gruppen i gang med virksomhedsrettede aktiviteter nu, men vi har kun hævet andelen en lille smule. Det er udtryk for, at det ikke er lykkedes at skabe virksomhedsåbninger til den her gruppe af borgerne, siger han.

De samme toner lyder fra formanden for kommunens Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Anne Madsen (S). Hun peger på, at kommunen har skulle bruge tid på at lære at løse opgaven.

- Vi har ikke haft voldsomt mange flygtninge i Sorø, så vi er ikke så vant til det, og det har erhvervslivet heller ikke været, siger Anne Madsen.

Meningen med at få flygtninge i gang med løntilskud eller ud i praktik i virksomhederne er, at de skal tættere på arbejdsmarkedet, så de senere kan få et ordinært arbejde. Men det har vist sig sværere end ventet, at finde plads til flygtninge på arbejdsmarkedet.

- Det har været svært at få skabt det rigtige match mellem flygtninge og virksomheder, siger Kenneth Damsgaard Hyde.

Det hænger sammen med, at en del flygtninge kommer med nogle kompetencer, som ikke direkte kan bruges i Danmark.

- Det er svært, fordi man har med borgere at gøre, som ikke kan begå sig på dansk endnu. Samtidig er der mange, som ikke har kompetencer, man bare kan overføre, og derfor er langt de fleste ufaglærte, siger han.

Erfaringerne af den hidtidige indsats vil kommunen nu tage ved lære af. Derfor er der nu nye initiativer på vej, som forhåbentligt kan få flere flygtninge i gang med at arbejde, forklarer Kenneth Damsgaard Hyde.

- Vi har ansøgt om at få bevilliget penge til et mentorprojekt, og det håber vi, kan være med til at skabe en bedre forankring og beskæftigelse, siger Kenneth Damsgaard Hyde.

Samtidig forsøger jobcenteret at få flere flygtninge i gang med en uddannelse.

- Vi forsøger at få så mange flygtninge som muligt ind i det almindelige uddannelsessystem, siger han.

Trods vanskelighederne er der ingen planer om at ændre målsætningerne, understreger Anne Madsen.

- Vi sænker ikke ambitionerne. Det er nu, vi skal sætte ind, siger hun.