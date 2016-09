Se billedserie Ida Frederikke Brun (tv.) og Luna Kofoed Øhrgaard er vilde med at læse, så de skulle selvfølgelig være med i bogklubben. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Piger indtog ny bogklub

Sorø - 15. september 2016 kl. 17:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Piger elsker at læse. Det udsagn holder nok ikke vand i alle tilfælde, men det er i hvert fald den konklusion, der kan i en lidt snæver vending udledes efter første møde i Sorø Biblioteks bogklub for 4.-5.-6. klassetrin. Bogklubben lagde fra land onsdag eftermiddag, og der meldte sig 19 piger. En enkelt dreng var tilmeldt - men han dukkede ikke op. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg kan ikke svare på, hvorfor fordelingen er sådan, lyder det fra bibliotekar Annemarie Hansen, der står i spidsen for bogklubben.

- Jeg har været på besøg i den tilsvarende bogklub på Slagelse Bibliotek, og her var der flest drenge. Til vores egen sommerlæsning var der godt nok også flest piger, men der var også en del drenge.

De to 11-årige Luna Kofoed Øhrgaard og Ida Frederikke Brun var ikke i tvivl om, at de skulle være med.

- Jeg elsker at læse, og det er meget bedre at sidde med en rigtig bog i stedet for en iPad, siger Ida.

- Jeg er helt enig. Det er bare superfedt at læse bøger, tager Luna over, og mens Ida er til en god blanding af genre, holder Luna mest af fantasy-bøgerne. Begge har de konstant »gang i« en bog.

Muligvis er der også to nye forfattere på vej. For begge drømmer nemlig om en fremtid som journalist - og/eller forfatter - og de er også begge så småt begyndt at skrive.

Med 20 tilmeldte måtte Annemarie Hansen kløs i lidt i nakken og finde en ny løsning.

- 20 er for mange til, at vi kan sidde og fortælle om og diskutere bøger, afgjorde hun.

- Derfor dele vi bogklubben op i to klubber med 10 medlemmer i hver. Den ene klub mødes den anden onsdag i måneden, mens den anden mødes den fjerde onsdag i måneden.

Og sådan gik det til, at Sorø Bibliotek nu ikke har én bogklub, men derimod to bogklubber for 4.-5.-6. klassetrin.