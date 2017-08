Thomas Kilde Jakobsen er i den danske fan-zone inden finalekampen søndag aften. Privatfoto

Pigefodbolden har fået mere medvind

Sorø - 06. august 2017 kl. 13:14 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Kilde Jakobsen er træner i fodboldklubben Sorø Freja, og siden 2006 har han kun trænet piger i klubben.

Han ved, at kvindelandsholdets store popularitet gør noget rigtigt godt for den lokale interesse for pigefodbold.

Men han ved også, at der nu venter foreningerne et stort efterarbejde, hvis interesse skal blive til træning på et fodboldhold i lokalområdet.

- EM har gjort noget ubetaleligt for pigefodbolden - i Danmark og her lokalt i Sorø. Men når kampen søndag aften er slut, går tv-stationerne hjem, og det er ikke sikkert, de viser kvindefodbold lige med det samme igen. Det kan nemt blive glemt. Derfor venter der klubberne et arbejde med at samle op og få flere piger med på vores hold. Vi mangler stadig det folkelige gennembrud for pige- og kvindefodbolden, mener Thomas Kilde Jakobsen.

Han vurderer, at der er cirka 300 piger/kvinder i alderen mellem tre år og 60 år, der spiller fodbold i en klub i Sorø Kommune. De cirka 100 af dem spiller i Sorø Freja.

Søndag eftermiddag og aften er Thomas Kilde Jakobsen - naturligvis - at finde i Holland.

- Jeg var nede og se kvartfinalen mod Tyskland. Da holdet kom i finalen, forsøgte jeg at få billetter, men stod som nummer 2800 i køen, da billetterne blev frigivet. Men jeg var heldig fredag aften, da DBU tilbød nogle ekstrabilletter med bustur. Det bliver fantastisk, siger han DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.