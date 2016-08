Pige-aften på Parnas

Der bliver mulighed for shopping, inspiration fra Kroppens Hus m.fl., og aftenens hovednavn er Michelle Hviid, der holder sit foredrag »Skru op for livet«. Du kender hende måske fra Michelles Mission på DR1 og programmet "Hviids Varmestue" på Radio24syv.

Aftenens foredrag tager udgangspunkt i Michelle Hviids bog, "Skru op for livet - 20 kærlige los til at turde mere, give mere og få det hele dobbelt igen". I foredraget vil hun prøve at inspirere deltagere til, hvordan de selv kan lave et 'manifest' for, hvordan man vil leve sit liv mere motiveret, mere modigt og sjovere.