Se billedserie 53-årige Peter Jakobsen bor i Sorø med sin hustru Anita. Parret har fem børn, hvoraf de to stadig er hjemmeboende. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Peter kan plante en idé i din hjerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peter kan plante en idé i din hjerne

Sorø - 20. februar 2017 kl. 17:23 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hypnose. Alene ordet kan bringe tankerne hen på granvoksne mænd som hopper baskende rundt og foregiver at være små dunede kyllinger, naturligvis til et selskabs store morskab.

Men showhypnose er én ting. Hypnoterapi er til gengæld langt mere målrettet mod eksempelvis at afhjælpe uhensigtsmæssige mønstre og kurere eller mindske fobier.

Sorø Hypnose på Holbergsvej har kun eksisteret i et halvt år, men indehaver Peter Jakobsen har temmelig stor erfaring med hypnose. Faktisk begyndte han allerede som syv-årig.

- Første gang jeg hypnotiserede nogen, var jeg kun syv år. Min 4-årige søster knevrede uafbrudt, og en dag hørte jeg min far sige, at hun talte som en papegøje. Det fik mig til at hive hende ind på værelset og fortælle hende, at man som menneske kun er udstyret med et vist antal ord i livet, og at hun lige nu var ved at brænde dem allesammen af på én gang. Da holdt hun op med at tale, siger Peter Jakobsen grinende.

Efter et stykke tid undrede faderen sig over hendes tavshed, og han bad derfor Peter om at få hende »tilbage til normalen«.

- Tja, så fortalte jeg hende, at hun nu havde sparet så meget på ordene, at hun nu kunne bruge los igen. Hvis ikke jeg havde gjort det, så havde hun måske været stum i dag, siger han med et glimt i øjet.

- Selvom hun ikke var så gammel dengang, refererer hun stadig til episoden i dag.

Selvom den syv-årige Peter dengang ikke vidste, hvilke mekanismer han benyttede sig af, så ved den voksne Peter, at han havde benyttet sig af den såkaldte »suggestion« - altså hvor han havde plantet en idé, en tanke i hende - og den idé troede hun på.

- Ideen blev pludselig en del af hendes eget verdensbillede, og det påvirkede hendes adfærd. Pointen er, at vi alle går rundt og har besynderlige idéer om det ene og det andet. Nogle er gode for os, andre er uhensigtsmæssige, siger Peter Jakobsen.

Efter folkeskolen gik Peter Jakobsen på gymnasiet i Ballerup, og det var en sej kamp, for han hadede det boglige.

Det kreative overskyggede det boglige på alle fronter, og så snart huen var i hus, kastede han sig over mime- og klovneuddannelsen samtidig med, at han lavede en masse projekter for kommunens børn og unge. Derefter tog det fart, og mens han de kommende seks år arbejdede som underviser på Gøglerskolen - det nuværende AFUK, så brugte han hver en ledig stund dag og nat til at træne som tryllekunstner samtidig med, at han blev far til de første tre børn (ud af fem).

- I 1993 sprang jeg ud som professionel tryllekunstner, fortæller han.

I dag kan man derfor finde ham på www.tryllekunstner.dk. Med nettets uendelige muligheder startede han en online trylleskole på engelsk, »The Magic School«, hvorfra man kunne downloade tricks længe før Facebook og YouTube. Det er i dag blevet erstattet af en dansk online-trylleskole med imponerende 4.500 medlemmer. Den går under navnet www.trylleskolen.dk.

- I dag lever jeg udelukkende af at trylle, og det er et stort privilegie at arbejde sammen med de bedste tryllekunstnere i Danmark, og vi inspirerer hinanden til hele tiden at blive bedre.

Men selv om tryllerierne har fyldt meget de seneste mange år, så har Peter Jakobsen aldrig glemt fascinationen for hypnose. For ti år siden tog han sit første hypnosecertifikat, og det er så siden blevet fulgt op af en del hypnoseforløb, hvoraf flere er taget flere gange.

- Jeg har blandt andet studeret smertebehandling, NLP, showhypnose, stress, fobier, tidligere liv og flere moderne stilarter inden for hypnose. Selve hypnoterapeut-uddannelsen har jeg taget tre gange, for jeg ville være helt sikker på, at jeg havde alle detaljerne med. Det menneskelige sind er komplekst, og ikke to klienter er ens. Derfor ville jeg først åbne min praksis, når jeg følte, at jeg var 100 procent klar til det. Det var jeg i efteråret 2016, siger han.

En klient havde en forfærdelig højdeskræk, og alene dét at tale om højder gjorde ham panisk. Ved hjælp af hypnose fandt han ud af, at hans fobi stammede fra en gang, hvor han som fire-årig var blevet holdt ud over et rækværk af faderen.

- Også det blev kureret, siger Peter Jakobsen og minder om, hvor magtfuld en hjerne er, og hvor meget man selv har indflydelse på sin egen »programmering«.

- Derfor skal man tale pænt til sig selv - og om sig selv. Man kan meget mere, end man tror, siger han.

Sorø Hypnose ligger på Holbergsvej 2, 1. sal i Sorø.