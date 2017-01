Se billedserie Peter Knudsen er på vej væk fra Altan.dk. Han ved bare ikke til hvad endnu. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Peter Knudsen: - Det er svært at se, at det ikke er på min måde mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peter Knudsen: - Det er svært at se, at det ikke er på min måde mere

Sorø - 21. januar 2017 kl. 06:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han var direktør for 150 mennesker onsdag aften - og arbejdsløs fredag morgen.

Peter Knudsen tog i slutningen af august 2016 beslutningen om at stoppe som direktør for den virksomhed, som han selv etablerede for 22 år siden. Samme aften bad han sønnen Casper Knudsen om at tage over.

Halvandet døgn senere blev det hele til virkelighed. Kulminationen på en turbulent tid i firmaets historie og i Peter Knudsen liv.

Det halve år forinden havde været en følelsesmæssigt rutsjetur for Peter Knudsen.

Han blev ramt på sin hæderlighed og sin stolthed, da Københavns Kommune stillede spørgsmålstegn ved sikkerheden på virksomhedens opsatte altaner.

- Jeg begik den store fejl at tage hele ansvaret for misæren på mine skuldre. Jeg skulle have fået dygtige folk omkring mig til at hjælpe i langt højere grad. Jeg fik presset de ansatte og mig selv alt, alt for meget, erkender Peter Knudsen, der også var involveret i børnehulerne på Parnas-grunden. De blev erklæret ulovlige af kommunen, og flere af dem måtte fjernes fra matriklen.

- Jeg kunne ikke klare mere på det tidspunkt. Men jeg var imod at spørge Casper om at overtage. Jeg synes, det var synd, at han skulle tage over i den situation. Han var jo direktør for en succesfuld virksomhed, og det var urimeligt at bede ham om at lede to store virksomheder, siger Peter Knudsen, der dog ændrede mening efter samtaler med bestyrelsesformanden og hans personlige ven Steen Hvidt.

- Heldigvis sagde Casper ja med det samme, fortæller Peter Knudsen. Det var fra Caspers side på den betingelse, at farmand lovede at holde sig helt væk fra virksomheden.

Peter Knudsen er stolt af sin søn, men det er svært for ham at se, at tingene ikke længere foregår på hans måde, så Peter kigger sig nu om efter noget nyt at kaste sig over.

Læs hele historien i DAGBLADET og Sjællandske