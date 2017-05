Fra venstre: Jens Sørensen, Torben Dinesen og Per H. Larsen. Fanget i receptionen på Dinex i Middelfart. Privatfoto

Per H. Larsen skifter job

Sorø - 10. maj 2017 kl. 11:53 Af Bjarne Stenbæk

Per H. Larsen, der siden januar 2015 har været administrerende direktør i Knudsen Holding med aktiviteter som blandt andet Altan.dk, Alevator.dk, Kroppens Hus, Fysikken i Ringsted/Bjæverskov, Fabrikken i Slagelse og Parnas Natur- og Aktivitetspark, skifter job. Pr. 20. juni skal Per H. Larsen være CSO (Chief Sales Officer) i virksomheden Dinex med hovedsæde i Middelfart.

Dinex producerer mere end 95 procent af alle materialer til komplette udstødningssystemer - fra turbo til afgangsrør - inklusiv advancerede emissionsteknologier til lastbiler, varebiler, busser og industrikøretøjer.

60-årige Per H. Larsen er en erfaren autobranchemand med chefstillinger hos Bosal 1977-1993, Sika 1993-2007 og SKF 2010-2015. Indimellem har han arbejdet for Altan.dk i Sorø, og siden januar 2015 har han altså været direktør for Knudsen Holding. Udover ansættelsen af Per H. Larsen er den også meget erfarne branchemand, Jens Sørensen, tilknyttet som konsulent.

Dinex blev stiftet af Jørgen Dinesen i 1982. Nu er det sønnen Torben, der står i spidsen. Ambitionen er at bringe den markedsledende virkjsomhed frem til en position som »second to none«.

- Vi samler det bedste af os selv og udbygger det med stærke nye kræfter, fortæller Torben Dinesen.

- Jeg glæder mig til den nye vækstrejse, som bliver ledt godt på vej af flere ny-definerede optimerings- og implementerings- projekter. Gennembruddet kommer dog ikke af sig selv, så nu skal vi i arbejdstøjet. Derfor er det fantastisk, at det er lykkedes at få to så professionelle og erfarne fagspecialister med ind i folden. Per som CSO og medlem af koncern ledelsen til at booste vores eftermarkedsorganisation, og Jens på freelance basis til generelt at rådgive mig på kryds og tværs af hele Dinex organisationen.

Dinex beskæftiger i dag over 1.200 ansatte. Heraf over 1.100 i udlandet. Dinex' aktiviteter er fordelt på 13 lande, spredt på USA, Rusland, Asien og Europa. Omsætningen udgør p.t. over en milliard kroner.

Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.