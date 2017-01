23-årige Patrick Olsen er her i færd med et af sine daglige gøremål. Han følger et blindt par forbi byggepladsen i Vindinge, og for en sikkerheds skyld går han med dem en ad gangen.

Send til din ven. X Artiklen: Patrick får ros for at vise rigtig god stil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Patrick får ros for at vise rigtig god stil

Sorø - 11. januar 2017 kl. 12:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23-årige Patrick Olsen, der er ansat hos Entreprenør Jes Pedersen, Broby, hitter i øjeblikket på Facebook. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Til middag i dag havde mere end 9.300 været inde og give Sorø-gutten et like for en ganske særlig service, han yder på den byggeplads, firmaet arbejde på i Vindinge. På Tingvej 2 har Jes Pedersen flyttet 1.000 ton jord, og der skal etableres en grund og en sokkel til et nyt hus.

Bygherren har taget et foto af Patrick, og på Facebook hyldet ham for »god stil«. Hver dag følger Patrick nemlig et blindt par sikkert forbi byggepladsen, når parret, der bor lige i nærheden, er ude at gå tur. De køreplader, der er placeret på fortovet, kan nemlig let drille en blind eller svagtseende, når vedkommende går forbi.

- I bund og grund bliver vi rigtig glade og tilfredse, når vi ser folk som Patrick tage ansvar for et byggeri og ikke mindst omgivelserne i et lokalsamfund som Vindinge, siger Martin Belli Jørgensen, der er førstemand hos Entreprenør Jes Pedersen.

- Så vi siger da stor tak til bygherren for billede og ros - og til Patrick for en bemærkelsesværdig tilgang til tingene.