Pas på tricktyve: Ny episode ved Netto

En 69-årig mand fra Sorø havde været ude at handle sammen med sin hustru, da de klokken 10.15 blev kontaktet af en udenlandsk kvinde på parkeringspladsen. Kvinden spørger om vej, og imens stjæler en anden kvinde et dankort fra mandens lomme. En tredje person henvender sig også til hustruen.

Da parret blev klar over tyveriet, jagede de gerningsmændene på flugt. Selvom dankortet hurtigt blev meldt stjålet, var der allerede hævet et beløb fra kortet.

Politiet forklarer, at episoden ved Netto er et typisk tricktyveri. Politiet opfordrer til, at man er ekstra opmærksom og årvågen, hvis man bliver kontaktet af ukendte, der spørger om vej, eller hvis det ringer på døren under påskud af at være for eksempel fra hjemmeplejen.