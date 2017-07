Papirarbejde udskyder salg af Ankerhus

University College Sjælland har valgt at forlænge fristen for at byde på Ankerhus. Foto: Anders Ole Olsen

Sorø - 19. juli 2017 kl. 06:16 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

University College Sjælland (UCSJ) har valgt at forlænge fristen for at byde på Ankerhus til den 2. oktober i år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ankerhus blev sat til salg i april, og det er et skridt mod at kunne flytte elever og lærere til et nyt campus i Slagelse i 2020.

Beslutningen om at forlænge budfristen kommer fra direktionen i UCSJ (fra 1. august Professionshøjskolen Absalon). Det har nemlig vist sig, at processen med at få godkendelse fra Folketingets finansudvalg er et større arbejde end forventet.

Det forklarer Søren Lind Christiansen, der er professionshøjskoledirektør på UCSJ.

- Forberedelsen af forelæggelsen til finansudvalget tager tid. Der er rigtig mange detaljer, der skal på plads. Det har vist sig at være mere omfattende end forventet, siger han.

Og det var en anledning til at forlænge salgsprocessen.

- Vi har i hvert fald fundet ud af, at der ikke er nogen grund til at forhaste processen. Det gav også mulighed for at have en bedre dialog med de interesserede, og måske skal vi også have en dialog med Sorø Kommune om lokalplanen. Så det er sådan set udmærket, at vi har udsat fristen, siger Søren Lind Christiansen.

Han mener nemlig ikke, at det er så lige til at sælge et bygningskompleks som Ankerhus.

- Det kræver en speciel gruppe købere, og de skal have tid til at kigge ordentligt på det, siger direktøren.

Til gengæld regner Søren Lind Christiansen så med, at budrunden kan afsluttes til oktober.

UCSJ's Ankerhus-kompleks er sendt i offentligt udbud uden mindstepris. Bygningerne på grunden ved Slagelsevej dækker et areal på 7188 kvadratmeter.