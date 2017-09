Se billedserie Smykket er fra 700 eller 800. Nu venter Johnny Mortensen på at få lidt flere historiske oplysninger. Privatfoto

På biiip med fortiden

Sorø - 13. september 2017

49-årige Johnny Mortensen har netop fundet et unikt smykke fra germansk jernalder.

Det var en helt speciel dag for amatørarkæologen Johnny Mortensen, da hans detektor gav et af de lidt mere specielle udslag. Johnny er medlem af Odsherred Detektorforening, og fundet blev gjort, da foreningen havde en fælles »detektordag«. ved Vindekilde i Odsherred.

- Da jeg fik smykket op, kaldte jeg på formanden, fortæller Johnny.

- »Har du fundet noget godt,« spurgte han, og jeg kunne kun svare: »ja, det tror jeg nok, at jeg tør sige«.

Johnny Mortensen, der til daglig er el-montør i SEAS-NVE og bor på Godthåbsvej på Frederiksberg fandt en genstand af bronze med emalje og guld. Et billede af fundet blev sendt til Nationalmuseet, og museumsinspektør Peter Vang Petersen var ret imponeret. Han skrev tilbage:

»Det flotte, emaljerede hængesmykke er ganske unikt og som sådan lidt svært at datere præcist. Jeg synes, at dyrestilen ligner noget fra 700-tallet (germansk jernalder), og at den »falske« øsken ser vikingetidsagtig ud. Omkring år 800 vil derfor være mit umiddelbare bud.«

Smykket blev tirsdag den 12. september afleveret til Museum Vestsjælland.

- Jeg fik min første detektor, da jeg var teenager, fortæller Johnny Mortensen.

- Jeg har altid samlet på mønter, og i den forbindelse kom jeg i kontakt med en ældre møntsamler, der brugte detektor til at søge efter mønter med. Han havde en brugt detektor, som jeg kunne købe billigt af ham.

Det blev dog ikke til så meget søgen med detektoren, men for fem års tid siden blev interessen for alvor vakt. I dag har Johnny det bedste udstyr på markedet - en detektor til 12.000 kr. Den arbejder både med lyd og med tal, så han på et display kan se, hvor stor sandsynlighed, der er, for at der ligger en mønt eller noget andet interessant. Og den kan løbende opgraderes, når der kommer forbedringer til systemet.

- Men detektoren gør det ikke alene, siger Johnny Mortensen, der tirsdag sammen med smykket afleverede en middelaldermønt, en hvid mønt uden år og 23 andre fund til museet.

- Man skal kende sin detektor. Jeg har haft min i halvandet år, og nu har jeg helt styr på den.

Muligheden for dusør for det danefæ, man indleverer, skal man ikke gå for højt op i.

- Nationalmuseet er langt bagefter. På landsplan er der faktisk ret mange som mig, fortæller Johnny.

- Eksempelvis har jeg ikke fået dusør for det, jeg indleverede i 2013, så søger du hurtige penge, er den her vej ikke farbar. Jeg tror nu heller ikke, at beløbene er så store. Det er absolut ikke på grund af pengene, at jeg gør det.

Det historiske fylder dog heller ikke så meget hos Johnny, der er ude med detektoren så tit, det er muligt.

- Det er altid sjovt at få oplysninger om det, man har fundet, men det er mere jagten på genstandene, der driver værket, og når man finder et smykke, som det, jeg fandt, kommer der ekstra »benzin på motoren«, siger Johnny med et smil.

Man skal være medlem af en detektorforening, hvis man for alvor skal have udbytte af den hobby. Johnny har et privat areal på Skælskør-kanten, og så er han med i Odsherred Detektorforenings aktiviteter. Og der er jo den fordel, at hvis det er en fra en detektorforening, der findes danefæ på din grund - og Nationalmuseet efterfølgende beslutter sig for at grave, skal lodsejeren ikke betale noget. Finder du derimod selv genstande, der bliver fulgt op af en udgravning, hænger du selv på udgiften, oplyser den lokale »tingfinder«.

Indleveringen fra Johnny til Museum Vestsjælland var den anden i år. I januar indleverede Johnny yderligere 23 fund, og der er allerede nu nok nogenlunde samme antal til en senere indlevering.