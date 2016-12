Send til din ven. X Artiklen: Opera og rock ved akademiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opera og rock ved akademiet

Sorø - 27. december 2016 kl. 17:18 Af Bjarne Stenbæk

Opera og hård rock kombineres, når Rainbow Entertainment lørdag den 19. august kalder til Opera on the Rocks i Sorø. Gitta-Maria Sjöberg er hoved-solist.

Koncerten finder sted på arealet mellem Sorø Akademis hovedbygning og Sorø Sø. Her blander nogle af Nordens dygtige musikere og sangere noget af det bedste fra operaens verden med noget af det bedste fra rockens verden. I den blanding opstår det, der gerne skulle give publikum en unik musikalsk oplevelse.

- Som hovedsolist har vi sopranen Gitta-Maria Sjöberg, der optræder over hele verden i hovedroller på operarer og ved de store festivaler, fortæller Steen Lillelund fra Rainbow Entertainment.

Billetsalget går i gang nu på ticketmaster.dk samt lokalt hos Torvets Bistro, Café og Ristorante Valencia og i Café Tre Konger.

Frem til 1. februar koster billetterne 300 kroner plus gebyr - vil man købe en menu med, er prisen 525 kroner plus gebyr. Fra 1. februar er prisen 400 kroner plus gebyr (625 kroner plus gebyr med menu) - og ved indgangen sælges billetterne for 450 kroner.

Kun i forsalg sælges billetter til den overdækkede tribune. Her er prisen fra til 1. februar 450 kroner plus gebyr (675 kroner plus gebyr med menu). Fra 1. februar stiger prisen til 550 kroner plus gebyr (775 kroner plus gebyr med menu) - til pladser på den overdækkede tribune følger et glas vin, en øl eller en vand med i prisen..

Der kan også gives firmatilbud til Opera on the Rocks. Ønsker man det, skal man ringe til Rainbow Entertainment på tlf. 97 33 99 99, 23 44 30 55 eller 72 17 21 22. Der er også mulighed for at leje et telt.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.