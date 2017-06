Som udgangspunkt synes borgmester Gert Jørgensen, at blomsterfestivalen er en god idé. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Opbakning til blomsterfestival afgøres først i budgetfasen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opbakning til blomsterfestival afgøres først i budgetfasen

Sorø - 26. juni 2017 kl. 10:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Men borgmester Gert Jørgensen (K) er positivt stemt, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Blomsterfestival har Jesper Corfitzen og Henrik Thorsager Andersen spillet på banen til gennemførelse i 2019, og de to initiativtagere har ansøgt Sorø Kommune om et tilskud på 400.000 kroner til aktiviteten, der samlet vil få et langt højere budget.

Festivalen var på dagsordenen i økonomiudvalget onsdag, og her besluttede udvalget at sende ansøgningen videre som et punkt i de kommende budgetforhandlinger.

- Personligt er jeg positivt stemt, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Jeg kan sagtens se en blomsterfestival spille fint sammen med Akademihaven og i øvrigt være et arrangement, der kunne bredes ud til hele kommunen.

- Det betyder naturligvis ikke, at jeg mener, at Sorø Kommune bare skal sende 400.000 kroner til de to initiativtagere, fortsætter han.

- Som kommune skal vi kunne måle en værdi og have fuld klarhed over, hvad vi får for de penge, vi bevilger til forskellige formål. Det gælder også her. Men som udgangspunkt synes jeg, at det er en spændende idé, så helt grundlæggende er jeg positiv.

Også arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget samt kultur- og fritidsudvalget har valgt at sende festivalen ind i de fælles budgetforhandlinger.

Det samme har udvalget for teknik og miljø - dog med ønske om at få klarhed over, hvor mange mandskabsressourcer fra for eksempel Vej og Park eller Teknisk Service, der skal anvendes til festivallen.