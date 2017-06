Se billedserie - Vi må kvalitetssikre projektet i videst muligt omfang, sagde Jens Nygaard (V). Foto: Anders Ole Olsen

Omfartsvej blev sendt tilbage ny behandling

Sorø - 29. juni 2017 kl. 16:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En vandboring har skabt problemer for linjeføringen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Omfartsvejen og cykelstien ved Tersløse blev på byrådsmødet onsdag aften i Multisalen ved Holbergskolen i Dianalund kørt tilbage i garage igen. En vandboring skaber problemer for projektet, og derfor foreslog formanden for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V), at sagen blev udsat og sendt til fornyet behandling.

- Venstre går fortsat ind for en østlig omfartsvej, sagde han.

- Men vi må kvalitetssikre projektet i videst muligt omfang. Efter at vi har behandlet sagen i udvalget er der kommet nye økonomiske oplysninger, og dem må vi have lejlighed til at bearbejde.

Vandboringen kendte både politikere og embedsmænd godt, da projektet blev sat i søen, men det, man ikke var opmærksom på, var, at der pr. 1. januar 2017 er kommet ny lovgivning med hensyn til afstandskrav.

Førhen skulle der være 50 meter fra et vejanlæg til en vandboring. Nu er kravet 300 meter. Det sker blandt andet af hensyn til de erfaringer, myndighederne har med eksempelvis ulykker, hvor lastbiler er involveret. De kan skabe problemer for vandboringer i nærheden.

Teknikerne havde forud for byrådsmødet udarbejdet to forslag. Det ene gik på en afdræning af vejen. Det ville koste cirka en million mere. Det andet forslag var at flytte vandboringen. Det vil koste 632.000 kr. mere. I alt er projektet beregnet til at koste omkring 46 millioner kroner.

Socialdemokraten Anne Madsen anførte, at alle de mulige løsninger må vurderes på lige fod i en ny sagsbehandling.

- Omfartsvejen er en stor og kostbar investering, som rækker langt ind i fremtiden. Det er derfor vigtigt at beslutningsgrundlaget er gennemarbejdet, så det bliver den mest fremtidssikrede linjeføring, der vælges, sagde hun.

S og SF stillede til sagen følgende forslag:

»Linjeføringen skal være fremtidssikret ift. trafiksikkerhed og trafikafvikling.

Derfor pålægger byrådet, at administrationen yderligere uddyber undersøgelse og beregning, således at der kommer et gennemarbejdet og sammenligneligt økonomisk og trafikalt beslutningsgrundlag med følgende tre mulige løsninger:

o En østlig omfartsvej med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister, der hvor bilister og cyklister krydser hinanden.

o En syd-vestlig omfartsvej med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister, der hvor bilister og cyklister hinanden.

o En trafiksaneringsløsning gennem Tersløse, med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister der hvor bilister og cyklister krydser hinanden

Undersøgelser og beregninger for alle tre løsningsmuligheder skal forlægges til beslutning på byrådsmødet i september 2017, således at projektet kan gennemføres indenfor tidsrammen 2017-2020.«

- Det må afstemmes, når den kommer til udvalgsbehandling igen, sagde borgmester Gert Jørgensen (K).

- Det betyder så, at sagen kan komme på dagsordenen igen i august eller september.