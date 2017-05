Poul Erik Pedersen har sammen med Bjørn Christensen gjort opmærksom på, at Dianalund Borgerforening allerede i 2010 pegede på den omfartsvejs-løsning, som de to fortsat finder mest fornuftig. Foto: Charlotte Koefoed

Omfartsvej: Der er flere hensyn at tage

Sorø - 15. maj 2017

Poul Erik Pedersen og Bjørn Christensen mener, at formanden for Tersløsegaard ikke er motiveret af en forbedring af trafikforholdene i Tersløse, men alene varetager egne interesser ved at få de uundgåelige ulemper ved anlæggelse af en ny vej flyttet over til "naboerne". Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Flemming Pades forslag giver en trafikmæssig håbløs løsning, siger de.

- Sorø Kommune har erhvervet arealer til byudvikling øst for Dianalund by, og det har gjort argumentationen for en østlig omfartsvej endnu stærkere.

Poul Erik Pedersen og Bjørn Christensen var henholdsvis formand og sekretær i Dianalund Borgerforening - forløberen for Dianalund Udviklingsråd - da idéen om omfartsvejen blev fostret.

De har derfor som høringssvar til Sorø Kommune genfremsat det forslag, som borgerforeningen sendte til kommunen i 2010.

Her tager de udgangspunkt, at omfartsvejen blev begrundet i, at der var sket flere ulykker i Tersløse - og at trafikundersøgelser viste en stigende trafikbelastning på til cirka 6.300 åasserende biler i døgnet. Der skal også flere større køretøjer forbi, og de to peger på, at vejforløbet gennem Dianalund ikke er egnet til tung trafik.

- På Skellebjergvej mellem Kragebrovej og Skråbjergvej er der sket flere trafikuheld. Vejforløbet ligger tæt på husrækkerne med meget smal rabat, skriver de.

- I Tersløse er der også sket flere trafikuheld, idet de to skarpe sving og venstresvingsbanen ved kirken giver trafikale problemer. Særligt venstresvingsbanen ved kirken giver daglige, farlige situationer, idet trafikanter fra Skellebjergvej, der skal mod Dianalund, er generet af dårlige oversigtsforhold og en smal svingbane som gør, at en sættevogn, der kommer fra Bromme-siden, ikke kan passere rundt i svinget, uden at bagerste hjulsæt skal passere igennem svingbanen. Det samme gælder svinget på Holbergsvej. Her har 2 sættevogne svært ved at mødes, og det skarpe sving har medført flere alvorlige ulykker.

Poul Erik Pedersen og Bjørn Christensen foreslår en etape 1 med »anlæg af ny omfartsvej øst om Tersløse til ny rundkørsel cirka ud for Per Degns Vej med tilslutning til Per Degns Vej og Holbergsvej samt lukning af Holbergsvej ved Per Degns Vej og etablering af vendeplads ved det lukke vejstykke ud for Holbergskolen. Samtidig lukkes Holbergsvej ved Sølvagervej, således at den kun bliver en cykelsti«.

Derefter peger de på en etape 2 med »anlæg af omfartsvej fra den nye rundkørsel og nordvest om Tersløse til Skellebjergvej, helst med tilslutning nordvest for Vejrbæk. Men mindre kan også gøre det, idet hovedformålet er at få den nord-vestgående trafik ud af Tersløse. Samtidig etablering af trafikdæmpende foranstaltninger igennem Tersløse, så den øst/nord-vestgående trafik ikke fristes til at foretrække gennemkørsel af Tersløse frem for den nye omfartsvej«.

Projektet skal efter deres mening sluttes med en etape 3 med »anlæg af vejforbindelse fra Holbækvej, øst om Dianalund (eventuelt ved at benytte en del af Pilegårdsvej til rundkørslen ved Per Degns Vej, således at især den tunge, vestgående trafik ledes udenom Dianalund by«.

- Vi kender Sorø kommunes aktuelle, økonomiske situation, og vi har derfor foreslået, at det samlede projekt opdeles i tre etaper, skriver Poul Erik Pedersen og Bjørn Christensen.

- Men vi mener, at et anlæg af det anførte eller tilsvarende omfang skal til for at løse de trafikale problemer i Dianalund og Tersløse på en holdbar og fremtidssikret måde, og vi mener ikke, at projektet vil ødelægge særlige, landskabsmæssige værdier.