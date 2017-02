- Lad os ændre formuleringen, forslår Ole Ring. Foto: Finn Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ole Ring: Her er formuleringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ole Ring: Her er formuleringen

Sorø - 26. februar 2017 kl. 10:41 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sportsrådets formand, Ole Ring, tilbyder nu et konstruktivt samarbejde med Sorø Kommune om samskabelsen, som han efter rådets generalforsamling forleden udtalte sig kritisk om. Han har også et forslag til, hvad der bør stå i formuleringen bag samskabelsen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg læste med interesse Gert Jørgensens kommentar til Sorø Sportsråds udtalelse om samskabelse. Jeg vil da gerne takke for de pæne ord om de ting, vi har været med til at få op at stå. De var ikke blevet til noget uden dominerende medfinansiering fra kommunens side, men, lyder det fra Ole Ring.

- De ting, Gert Jørgensen nævner, er blevet til ved, at der i foreningsregi er opstået et ønske om f.eks., at den tidligere golfbane ved Sorø Hallen blev udlagt til et allround friluftsareal for Sorøs unge. Det udarbejdede vi så et forslag til og rendte de daværende politikere på dørene med i to-tre år.

- De lyttede til os - og sikkert også til andre interessenter i arealet, fortsætter Ole Ring.

- Det endte med, at de gav os grønt lys til at gå videre med vores projekt, men havde ikke nogen penge lige nu. Ikke i den størrelsesorden, det ville løbe op i. Men den gang havde vi et folkeoplysningsudvalg, der kunne bevilge en lille smule, 3.000 kr. såvidt jeg husker. Med de penge kunne vi søge fondsmidler, fordi vi kunne dokumentere, at kommunen støttede projektet.

Derefter blev der lavet tegninger, og initiativtagerne fik rejst cirka halvdelen af pengene, hvorefter kommunen året efter satte resten af beløbet på budgettet,

- Og så gik Sportsrådet i gang med at føre tingene ud i virkeligheden, fortæller Ole Ring.

- Det her kunne være historien om cirka 10 andre projekter, sportsrådet har stået bag. Så, hvis det er den slags samskabelse, Gert Jørgensen forstiller sig, vil jeg foreslå, at den lange sætning i oplægget til udvalgene slettes, og der simpelthen skrives til dem, at de skal sætte midler af til at imødekomme foreningers og interessegruppers ønsker og forslag.

- Når sportsrådet reagerer, skyldes det, at der er stor forskel på, om foreninger har et ønske, som de søger kommunal støtte til og dermed også en opfordring til de kommunale udvalg om målrettet at søge foreningernes medvirken til kommunale anlægsprojekter, både ved fysisk arbejde og ansøgninger til fonde og erhvervsliv om støtte. Som det er i dag, ligner det tiggeri fra »Sjællands rigeste kommune«, siger Ole Ring videre.

- Foreningerne har masser af ting, de gerne vil medvirke til. Ting, der ligger indenfor deres interesseområder. Vi indsender dem til kommunen hvert år. Hvis I satte et par af dem på budgettet for 2018, må I gerne kalde det samskabelse for min skyld.