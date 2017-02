Flertal mener, at det bør undersøges, hvad der skal til for at leve op til nuværende krav. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ønske om flere slagtesvin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ønske om flere slagtesvin

Sorø - 09. februar 2017 kl. 18:02 Af Lene Berthelsen Ejeren af slagtesvinebruget på Nyrupvej 40 har et ønske om at udvide sin besætning fra 8.480 til 9.950 slagtesvin årligt. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Staldene er bygget før 2007, hvorfor de kun overholder de lugtgene-regler, der var gældende dengang, men ikke de regler der gælder i dag. Derfor vil en udvidelse kræve dispensation.

Ejeren mener, at en dispensation vil være i orden, hvis han bruger det anerkendte miljøtiltag »hyppig gylleudslusning«. Det vil ifølge beregninger fra Miljøstyrelsen kunne reducere lugtgener med 20 pct.

Det er dog kun i de to største stalde på stedet - de, der har drænet spaltegulv - at det kan lade sig gøre.

Sammenholdt mener ejeren dog, at den lugtreduktion vil kompensere for en større svineproduktion. Med andre ord - det kommer ikke til at lugte mere, end det gør i dag.

Det var dog kun formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V) samt medlem Per Hovmand (K), der var positivt indstillet på at sige ja og sende sagen ud i offentlig høring.

Flertallet i udvalget bestående af Jakob Meibom (S), Pia Hvid (R) og Henrik Kjølby (DF) ønsker flere beregninger:

- Da der er tale om et nyt tiltag, ville det være rimeligt at undersøge, hvad der skal til for at overholde de krav, der stilles i dag - i stedet for de krav, der var gældende før 2007, siger Jakob Meibom.

Så derfor må landmanden vente lidt endnu på en afgørelse.