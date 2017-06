Se billedserie Der var omkring 40 deltagere i netværksmødet, der handlede om muligheder for at bibeholde liv i bymidten. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Nytænkning vigtig for bymidtens overlevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nytænkning vigtig for bymidtens overlevelse

Sorø - 16. juni 2017 kl. 11:32 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Detailhandel, erhverv og andre fik indblik i, hvordan Holbæk har forsøgt at løse problemerne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For nogle år siden lød dommedagsprofetierne over provinskøbstæderne. En del af dem ville blive skubbet ud over kanten, hvis de ikke tog kampen op

I Holbæk blev der lyttet til profetierne, og det blev besluttet at gøre noget for at undgå bymidtedøden.

I 2015 så Holbæks Byforum dagens lys, og det har haft en effekt.

Det var i hvert fald den beretning, tidligere leder af Byforum, Jonas W. Petersen, kom med ved et erhvervs-netværksmøde i Sorø onsdag.

Holbæk Kommune giver 1,7 mio. kr. årligt til Byforum, og yderligere ca. 800.000 kr. kommer fra butikker, ejendomsejere og andet erhvervsliv.

Holbæk Byforum indsnævrede hurtigt indsatsområdet til at være den helt centrale bymidte:

- Det er nødvendigt. Der vil altid være nogle, der siger »hvad så med os«, men dér er budskabet, at det gælder om at skabe et lokomotiv, der kan trække hele byen og omegnen, mener Jonas W. Petersen.

Samarbejdspartnerne i Holbæk Byforum er kommunen, erhvervsforum, handelsstandsforening, ejendomsejerne og Sjællandske Medier.

Og grundelementerne i indsatsområderne er oplevelser, tilgængelighed, koordination og kommunikation.

At inddrage ejendomsejerne i det økonomiske samarbejde omkring et bymidteløft var en ide, som forsamlingen fandt rigtig god.

Men derudover blev det påpeget, at Byforum på mange måder ligner det, som Sorø havde tidligere i form af Sorø Erhverv og Turisme:

- Men så slagtede kommunen det og valgte i stedet at bruge Visit Vestsjælland. Hvad synes du egentlig om det, spurgte optiker Mette Scharling direkte henvendt til borgmester Gert Jørgensen, der også var med til mødet.

- Der er forskel på Holbæk og Sorø. Og ja, vi valgte Visit Vestsjælland, og vi har aldrig haft større succes med turismen end efter det, sagde borgmesteren og tilføjede, at der også i Sorø er blomster og planer om gårdrum, således som Holbæk har fået.

Butiksindehaver Lis Gunde ville gerne høre, hvem der var rykket ind i de før tomme butikslokaler i Holbæk. Svaret var kædebutikker.

- Det er så nok ikke så aktuelt i Sorø, men vi kunne godt bruge nogle unge. Vi er efterhånden en samling gamle nisser, og ungt blod ville være godt, men det er svært for dem at låne penge til at komme i gang, sagde Lis Gunde.

Da mødet var tænkt som et inspirationsmøde, blev der ikke draget nogen konklusioner, men opfordringen fra mødevært filialdirektør i Nordea, Malene Frandsen, var at gå hjem og tænke videre og eventuelt oprette netværk, der kan arbejde med ideer til gavn for livet i bymidten.