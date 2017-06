Det kræver ildhu og konsekvens at udrydde bjørnekloen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Nyt våben i kampen mod bjørneklo

Sorø - 17. juni 2017 kl. 15:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den højtvoksende kæmpe-bjørneklo er en genstridig fætter, som det kræver en ihærdig og standhaftig indsats at udrydde, således som det lovbestemte mål er.

I Sorø Kommune blev der i 2016 sendt breve ud til 155 lodsejere, på hvis grunde den invasive plante var observeret.

En del af de borgere har meldt tilbage til kommunen, at de er i gang med bekæmpelse, men kun syv har kunnet berette, at kampen mod bjørnekloen er vundet.

To gange har kommunen måttet skride til påbud - og i det ene af de to tilfælde hjalp det heller ikke.

Derfor måtte kommunen selv spendere 20.000 kr. på at bekæmpe den store plante på den private grund, der ligger ud mod motorvejen og derfor giver rigtig mange henvendelser fra bilister, der lige vil gøre kommunen opmærksom på, at der altså vokser bjørnekløer.

Men fra 1. juli i år behøver kommunen ikke længere betale for private, der ikke selv får gjort noget ved problemet. En helt ny lov giver nemlig kommunen mulighed for efter et påbud og en politianmeldelse selv at slå ned på bjørnekloen og derefter sende regningen for arbejdet til grundejeren.

Formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V) siger dog til Sjællandske og Dagbladet, at han håber, at de fleste sager kan klares ved dialog, således som langt de fleste sager også hidtil er blevet klaret.

Fremadrettet vil kommunen have særligt fokus på to områder, hvor bjørnekloen trives lidt for godt. Dels et areal langs motorvejen og dels et areal ved Lange Løng.