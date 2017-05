Se billedserie Et nyt samarbejde har set dagens lys. Indehaver af Hotel Postgaarden, René de la Cruz, har budt Ronny Larsen (tv) fra Sorø Bryghus indenfor i Sorø Deli & Tapas.Foto: Merete Jensen

Nyt madmarked åbner snart

Sorø - 23. maj 2017

Mimmerlund bliver også en delikatesseforretning - og på sigt et bryggeri. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

»Mimmerlund« bag Hotel Postengaarden forvandles til »Sorø Deli &Tapas«.

Allerede fra den 31. maj åbner indehaver af Hotel Postgaarden, René de la Cruz, det nye madmarked.

- Sorø Deli & Tapas skal ses som en delikatesseforretning, hvor man kan købe oste og forskellige mejeriprodukter. Inden for charcuteri kan man finde varianter af pølser og kødpålæg, forklarer René de la Cruz.

- Men jeg har også valgt at satse stort på alt inden for lokale fødevarer.

- Det vil sige, at jeg gerne vil i kontakt med producenter, som kan tilbyde et eller andet spændende. Det gælder om at vise, hvor meget vi egentlig kan her på egnen, siger han.

Ydermere betyder et samarbejde med »Fødevarer Lokalt« blandt andet, at Sorø Deli & Tapas bliver udleveringssted for de netbaserede varer, man har købt via hjemmesiden hos netop »Fødevarer Lokalt«.

Man kan også sidde og nyde en tapastallerken i lokalerne, eller man kan benytte sig af take-away-muligheden.

- Jeg har lavet en aftale med Ronny Larsen fra Sorø Bryghus, og han har lejet sig ind i den ene del af Sorø Deli &Tapas. Når hans bryggeri har indhentet de nødvendige tilladelser, så bliver der atter brygget øl lokalt, siger René de la Cruz.

Ronny Larsen nikker.

- Jeg har længe været på jagt efter ledig produktionskapacitet, for siden jeg etablerede Sorø Bryghus for seks år siden, har jeg haft et såkaldt nomadebryggeri. Det betyder, at øllene er brygget på bryggerier rundt omkring, hvor der har været ledig kapacitet.

- Mit største ønske har hele tiden været at få bryggeriet til Sorø, og nu var muligheden der, siger Ronny Larsen, der til daglig arbejder som salgschef i et it-konsulentfirma i København.

- Nu har Mimmerlund stået tomt i al for lang tid, og vi glæder os meget til at bidrage med et positivt tiltag for byen, siger René de la Cruz.