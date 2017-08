Sidste år forsøgte Slaglille-Bjernede 4H at holde børnedyrskue i fjerkrækolonien i Sorø. Tidligere har man også forsøgt sig hos en lokal vognmand og som her i 2009 ved Slaglille-Bjernede Forsamlingshus. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nyt hus genopliver børnedyrskuet

Sorø - 06. august 2017

Det nye foreningshus i den tidligere Slaglille-Bjernede Skole er den direkte årsag til, at Slaglille-Bjernede 4H nu genopliver børnedyrskuet i Bjernede. Det sker lørdag den 26. august fra klokken 10-30-15.00, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det har knebet med at skaffe frivillig arbejdskraft nok til at gennemføre et børnedyrskue, siger Heidi Matthiesen fra Slaglille-Bjernede 4H.

- Foreningshuset har givet os ny luft. Her har vi muligheder for både at have noget indendørs og noget udendørs. Det er helt perfekt.

Der er allerede kommet tilmeldinger både af heste og af smådyr. Dyrskuet satser især på heste/ponyer, hunde, katte, kaniner, høns og marsvin. Alle dyr tilses af en dyrlæge, og udstillerne skal medbringe en vaccinationsattest. Høns skal bære fodring. Hingste må ikke udstilles. De udstillede heste skal have hestepas og skal kunne ståved bom.

Alle udstillere skal være under 18 år. Tilmeldingsfristen er 18. august til Heidi Matthiesen på tlf. 27 63 35 88 eller heidimatthiesen@gmail.com. Dyrene bedømmes fra klokken 10.45 til 14.00, hvor der er præmieuddeling.

Der bliver masser af aktiviteter til dyrskuet. På sportspladsen skal der holdes et loppemarked. Mens det er gratis at udstille dyr, koster en loppestand på 3 x 3 meter 50 kroner. Også til loppemarkedet er der tilmeldingsfrost 18. august.

I løbet af dagenm er der pony-trækketure, besøg af Ballon-Ove, udstilling af clydesdale heste, dåsekast, slå-søm-i, flødebollekaster, linegang, dobbeltski, kartoffel-smadre-maskine, mulighed for selv at kværne mel og gryn og forskellige sysler som filtning, smykkeværksted samt spejderaktiviteter. Blandt andet laver spejderne både popcorn og pandekager over bål.

Hele programmet kan ses på Slaglille-Bjernede 4H's Facebookside.