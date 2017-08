Se billedserie Carsten Larsen fyldte 50 år den 7. marts, men ville hellere holde en lidt »lunere fest«. Det blev i lørdags, hvor han samtidig blev udnævnt til æresmedlem i SBG&I. Foto: Bjarne Stenbæk

Nyt æresmedlem er lig med Slaglille-Bjernede GI

Sorø - 28. august 2017
Af Bjarne Stenbæk

Hvordan staver man til Carsten Larsen? Prøv med »Slaglille-Bjernede Gymnastik- og Idrætsforening« - det samme gælder i øvrigt omvendt. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sådan lød ordene - lettere omskrevet - da Slaglille-Bjernede Gymnastik- og Idrætsforening lørdag aften udnævnte foreningens fodboldformand til æresmedlem. Og snedigt nok havde idrætsforeningen valgt en anledning, hvor det var fodboldformanden selv, der spenderede festen. Udnævnelsen foregik nemlig, da Carsten fejrede sin 50 års fødselsdag i Slaglille-Bjernede Forsamlingshus.

Stående bifald fik den populære fodboldformand, og det er da også svært at argumentere imod udnævnelsen.

- Jeg har været aktiv i SBG&I, siden jeg var 4-5 år, fortæller Carsten.

- Jeg kom ind i fodboldudvalget, da jeg fyldte 18, og jeg går ikke så højt op i årstal, men mon ikke jeg har været fodboldformand i mindst 30 år.

I mange år var seniorfodbolden dominerende i SBG&I, der mønstrede fire seniorhold, men jævnligt godt kunne have lidt udfordringer med ungdommen. De udfordringer syntes at blive endnu større, da byrådet valgte at nedlægge Slaglille-Bjernede Skole for nogle år siden - men det gik den stik modsatte vej.

- Ja, nu er det absolut ungdommen, der dominerer, siger Carsten Larsen,

- Vi har tre seniorhold og tre old boys-hold - og jeg er selv stadig aktiv fodboldspiller - men der er rigtig mange børn.

Via et stærkt fællesskab med arrangementer for børn og forældre samt ikke mindst voksne mennesker til at tage sig af holdene, hvor der lægges vægt på at have bolden med og på øvelser, der passer til spillernes alder og niveau, er medlemmerne vrimlet til i en grad, der gør, at SBG&I aldrig har været større.

U5, U6, U7, U8, U9, to U10, to U11 og tre U12 hold spiller i Team AS, som SBBG&I for år tilbage dannede sammen med fodboldspillerne i Alsted-Fjenneslev.

- I vid udstrækning er det dog sådan, at børnene fra Alsted-Fjenneslev, der går på Sorø Borgerskole, spiller fodbold med deres skolekammerater i Sorø, men børnene fra Pedersborg Skole har jo ikke en fodboldklub lige ved siden af, og så er der sket det, at børnene fra vores lokalområde har trukket børnene fra Pedersborg Skole her ud.

Mange timer tilbringer Carsten Larsen på sportspladsen i Slaglille-Bjernede - men der bliver også tid til familien med hustruen Anne-Pia og børnene Alexander og Cecilie.

- Jeg bor jo lige ved siden af sportspladsen, så jeg kan let komme ud på banerne - men jeg kan også hurtigt komme hjem igen, hvis det er nødvendigt, siger han med et smil.

Alle familiens øvrige medlemmer er også aktive. Alexander spiller eksempelvis fodbold i klubben, mens Cecilie går til konkurrencegymnastik i SOR IF.