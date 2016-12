Se billedserie Hoteldirektør og køkkenchef, René de la Cruz, glæder sig til et væld af musikarrangementer på Hotel Postgaarden i det nye år. Privatfoto

Nye toner i Kongesalen

Sorø - 28. december 2016 kl. 14:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye år varsler også nye toner på Hotel Postgaarden i Storgade, for direktør og køkkenchef, René de la Cruz, har sat det mål, at der mindst én gang om måneden skal være et åbent musikarrangement. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi kommer ikke udenom, at vi har det største og bedste lokale i byen - og endda i midtbyen. Når vi anvender både Dronninge- og Kongesalen, så har vi plads til 200 siddende gæster, og så er der stadig god plads mellem bordene, siger René de la Cruz og tilføjer, at den nye åbne bar i Dronningesalen har god plads til at betjene flere gæster ad gangen.

Arrangementerne vil spænde over rock, pop og jazz, og allerede den 11. februar kan Hotel Postgaarden byde velkommen til Dire Straits tribute-band, Money For Nothing.

René de la Cruz opfordrer til, at man melder ind med gode idéer til arrangementer, uanset om det drejer sig om musik, les lancier-aften, gallamiddage eller store og små fester.