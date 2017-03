Nye regler for lokalrådspuljen

- Ikke fordi, jeg er uenig i at vi giver penge til de seks projekter, der er valgt ud. Heller ikke fordi vi giver afslag til de andre - men simpelthen fordi fagcentret i en begrundelse for et afslag skriver, at det pågældende lokalråd har fået gentagne store bevillinger de seneste år. Vi har aldrig aftalt, at det er en regel, og det er ganske enkelt at spilde de frivilliges tid at komme med den slags useriøse argumenter. Hvornår har man i øvrigt fået for mange penge?