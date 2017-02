Se billedserie Frank Wille tog billedet her i 2012, og det er præcist den samme situation, man kan være heldig at se på Sorø Sø i øjeblikket.

Nyd havørne-parret netop nu på Sorø Sø

Sorø - 18. februar 2017 kl. 10:58 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 7. marts ligger det lokale havørne-par forhåbentlig på rede, så hvis man vil se dem aktive sammen på søen, er det nu. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ornitolog Frank Wille har selv stor glæde ved at betragte det havørne-par, der har territorium ved Sorø Sø/Tuel Sø.

Og han synes også, at borgerne i Sorø skal skynde sig i en varm frakke og et par lune støvler og drage til Sorø Sø.

Herfra kan man nemlig de fleste steder - med lidt tålmodighed og gerne en kikkert - se søens havørnepar, der er særligt aktive netop nu.

Han anbefaler at kigge fra søen omkring akademiets hovedindgang og fra den nye bro ved Parnas.

Her er der gode chance for at se parret sidde på is eller på jagt over søen.

- Perfekt havørne-vejr er det, når det er overskyet, og der er en god frisk vind med lidt rusk. Det elsker havørnene, fortæller Frank Wille.

Når det bliver den 7. marts, lægger havørne-hunnen - forhåbentlig - æg.

Dette skete formentlig også i 2016, men noget gik galt sidste år, for der kom aldrig en unge ud af det.

Ornitolog Frank Wille ved ikke med sikkerhed, hvorfor det gik galt for havørne-parret sidste år.

- Men det er påfaldende, at inden for det samme døgn i april 2016 skete der to ting: En havørn styrtede til jorden ved Slagelse og kom til skade. Den blev sat fri igen efter endt behandling. Det andet, der skete var, at rede-rugningen ved Sorø Sø ophørte, siger Frank Wille.

Det var ikke Sorø-ørnen, der kom til skade den dag i Slagelse, men måske var Sorø Søs hun-havørn den anden part i det slagsmål. Der er dog ingen, som kan sige noget om det med 100 procents sikkerhed, pointerer Frank Wille.

- Efter 7. marts vil hannen og hunnen skiftes til at ligge på æggene, så der vil de ikke jage sammen over Sorø Sø, siger han.

Ægget udklækkes 38 dage efter, at ægget er lagt.

Første æg lægges cirka den 7. marts, og der lægges to-tre æg. Der er dog ikke sikkert, at alle klækker, og ungerne kommer på vingerne. Det afhænger af, hvor dygtige forældrefuglene er, beretter Frank Wille.

I juli kommer ungen eller -ungerne på vingerne, og sidst på efteråret begynder de gradvist at klare sig selv.

Hun-ørnen Ved Sorø Sø, der er 14 år gammel og fra Tyskland, begyndte sit liv i Sorø med en ældre han-ørn. Men i 2011 var hannen pludselig væk, og i stedet stjal hun en ny han fra et havørne-par, der besøgte området.

Det er den han, hun stadig danner par med.

Når parret ikke opholder sig ved Sorø Sø, hviler de i træerne et roligt sted i en skov.

Hvis man vil nyde havørne-parret ved Sorø Sø senere på sæsonen, skal man gøre det, inden bådene begynder at sejle meget på søen.

- De flytter til Tuel Sø, når der er for meget uro på Sorø Sø. Her er der roligere for dem, forklarer Frank Wille.

Der findes også et havørne-par ved Tystrup Sø, men Sorø Sø har altså sit helt eget par, som også bevæger sig ved Tuel Sø og Bromme Lillesø.