Ny unge-leder vil have mange flere med

Sorø - 16. september 2017 kl. 09:05

47-årige Jesper Kruse er den nye leder af ungdomsskolen samt kommunens fire ungdomsklubber under Ung Sorø. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Ung Sorø har relativt godt fat i kommunens unge i alderen 13-18 år. Bedre end andre kommuner i regionen. 300-400 bruger ungdomsskolen og omkring 150 bruger klubberne. Det betyder, at ca. 50 pct. af de unge bruger et eller flere af tilbudene, men det tal må gerne blive endnu større, mener Jesper Kruse.

Han tror, at der er flere veje frem. En erkendelse af - og efterleven af - at selv om Sorø Kommune er en lille kommune, så er der stor forskel på byerne og mulighederne i nord og syd.

- Derfor skal vi i højere grad differentiere vores tilbud. Og vi skal arbejde på at få flere af vores tilbud ud til de unge, hvor de bor. I dag er langt de fleste ungdomsskoletilbud i Sorø, men via samarbejde med f.eks. lokale idrætsforeninger kan vi måske flytte mere ud, siger Jesper Kruse.

Geografien og den offentlige transport afholder nemlig mange unge fra den nordlige del af kommunen i at drage til Sorø for at være med i ungdomsskoletilbud.

Omvendt er de unge i Ruds Vedby og Stenlille de flittigste klub-brugere.

- De unge holder sig dog typisk til klubben i deres egen by. Der vil vi måske via større fælles arrangementer kunne få de unge til at lære unge i andre byer at kende, så man også tager i klub i f.eks. Dianalund, selv om man bor i Stenlille, siger Jesper Kruse.

I Sorø er udfordringen at få de unge til at bruge klubben og ungdomsskolen. Det er mest unge på Frederiksberg - pga Ung Sorøs placering her - der deltager.

- De unge i Sorø har gang i så mange ting og har flere muligheder, så der skal ske noget ekstraordinært for at tiltrække deres opmærksomhed. Det kan være kanotur i udlandet, overlevelsestur, at prøve at være efterskoleelev for en weekend, siger Jesper Kruse, der derudover tror på, at friluftsliv og e-sport er to emner, der kan fange de unge.

Han mener, at der generelt kan være behov for at genfortælle hele »historien om ungdomsskole og klub«.

- Da jeg var ung, var det jo noget alle gik til og kom i. Sådan er det ikke længere. Men sådan måtte det gerne blive igen. Vi har fået opslagstavle på skolerne, så vi kan gøre opmærksom på vores tilbud, og vi vil også meget gerne have forældrenes opmærksomhed, så de kan være med til at få de unge til at bruge tilbudene, siger Jesper Kruse til Dagbladet og Sjællandske.