Se billedserie Kreaturer på Saltholm var et motiv, som Theodor Philipsen beskæftigede sig med igen og igen. Dette værk, som museumsdirektør Charlotte Sabroe står ved, hedder »Kalve ved stranden« og er fra 1897. Den lysende blå himmel med drivende skyer går igen i flere værker fra denne periode. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Ny stor udstilling på kunstmuseet

Sorø - 04. februar 2017 kl. 09:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kunstmuseums nyåbnede særudstilling byder på noget for enhver.

For dem, der godt kan lide at se, hvad et billede forestiller. For dem, der har en forkærlighed for kvæg. For dem, der holder af landskabsmalerier. For dem, der sætter pris på en kunstmalers evne til at mestre lys og skygge.

Og for dem, der finder det interessant at følge en kunstners udvikling fra de første lidt »flade« malerier over impressionistisk sitren og dybdevirkning og til den gamle svagtseende mands fastholden i sin kreative udfoldelse.

Særudstillingen viser hele 65 værker af Theodor Philipsen (1840-1920). »Nåh, det er ham med alle køerne ude på Saltholm«, vil mange sige. Det er da også sandt, men lyset og farverne er også hans kendemærke. Og han regnes for banebrydende indenfor impressionisme i dansk kunst. En stilart, han blev inspireret af via sit venskab med Paul Gauguin, der var dansk gift og boede i Danmark et par år.

Philipsen var oprindeligt landbrugsuddannet, men havde næsten lige så ofte en blyant eller pensel i hånden som en greb eller høtyv. Staldgangen blev da også hurtigt skiftet ud med Kunstakademiet, hvor han dygtiggjorde sig fra 1862-1869.

Det blev til nogle rejser sydpå for at male, men han vendte hjem til Amager og kastede sig over landskaber og køer. Dyrehaven, Kastrup og Saltholm var yndede steder. Især Saltholm, hvor han kunne være i fred for andet end kvæg og andre dyr, tog han til igen og igen.

De mange værker i særudstillingen er udlånt af såvel kunstmuseer som private. Udstillingen er oprindeligt skabt af Randers Kunstmuseum og bygger på tidligere museumsleder Finn Terman Frederiksen mangeårige forskning af Theodor Philipsen.

I Østdanmark vil Sorø Kunstmuseum være det eneste sted, man kan se den store udstilling, og museumsdirektør Charlotte Sabroe var ikke i tvivl om, at den skulle hentes hertil:

- I hver eneste særudstillign prøver vi at uddybe aspekter i vores egen samling. Vi har tegninger af Theodor Philipsen, og vi har mange gode ting fra den periode, forklarer hun.

Udstillingen er smukt sat op i nogle af de lokaler, hvor de faste samlinger ellers holder til, men Philipsens værker kræver lys og plads, så de faste værker måtte vige pladsen.

Værkerne er ikke hængt kronologisk op, men derimod ud fra de steder, Philipsen har malet. Alligevel er det nemt at finde rundt i, hvorhenne i den kunstneriske udvikling han befinder sig.

Spørger man Charlotte Sabroe, er der et enkelt årti, der er særligt værd at dvæle ved:

- 1890'erne. Da toppede han. Udstillingen kan ses frem til 5. juni 2017.