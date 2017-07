Ny præsident og guvernør

- Det drejer sig om sygdomsbekæmpelse - udryddelse af sygdommen polio - opbygning af uddannelsessystemer i udviklingslande, støtte til udvikling af sundhed i samme lande, arbejde for at bevare et godt miljø for os alle, arbejde for en mere fredelig og mindre konfliktfyldt verden. I relation til sidstnævnte har Rotary verdens største ungdomsudveksling, hvor der satse på at udvikle en større grad af mellemmenneskelig forståelse på tværs af kulturer. Der ud over uddanner Rotary voksne på et akademisk niveau i konflikthåndtering ved syv universiteter fordelt i hele verden. Alle uddannede arbejde i felten f.eks. i Irak med at hjælpe de militære enheder med at møde potentielle konfliktsituationer på en hensigtsmæssig måde.