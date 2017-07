Specialpædagogisk rådgiver Julie Schwartz er initiativtager til en helt ny netværksgruppe for forældre til børn med ADHD- eller autime-diagnose. Foto: Soren Diekelmann

Ny netværksgruppe for forældre

Sorø - 15. juli 2017

At være forælder til et barn med ADHD eller autisme kan være særdeles sorgfyldt og fyldt med udfordringer. Følelsen af at være alene i verden, kan stort set overskygge hverdagen. Derfor starter der nu en ny netværksgruppe for forældre til børn med ADHD og/eller autisme. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Initiativtager er specialpædagogisk rådgiver Julie Schwartz, der - ud over at rådgive forældre og familier med diagnoser - også selv er forælder til børn med ADHD og autisme.

- Jeg har på egen krop mærket ensomheden, og savnet at kunne tale med andre forældre i samme situation. I mit arbejde, hvor jeg rådgiver forældre, hører jeg også behovet for at mødes med andre forældre, siger hun og fortsætter:

- Der findes ikke et forældretilbud i Sorø Kommune - og det mangler. Det er derfor mit håb, at forældrene kan udveksle erfaringer og dele både gode oplevelser, det der udfordrer samt opleve, at der er andre i samme situation, siger Julie Schwartz.

Det er planen, at gruppen mødes to timer hver anden onsdag. Der er ingen mødepligt, man kommer bare, når det passer ind. Der vil nogle onsdage være temaer, foredrag og oplæg, andre gange fri snak. Men hver gang er der kaffe/te og plads til at møde andre forældre til børn med ADHD/autisme.

Første mødegang bliver onsdag den 9. august klokken 19.00 - 21.00 på Østergade 4 i Sorø. Her vil Julie Schwartz holde oplægget »10 ting jeg gerne ville have vidst, da mit barn fik en diagnose«.

Det er gratis at deltage. Af praktiske hensyn er der uforpligtende forhåndstilmelding senest tirsdag inden mødet.

For yderligere information kan man kontakte Julie Schwartz på telefon 20 82 08 18. www.julieschwartz.dk.