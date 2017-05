Helle Nielsen døjer med en lunefuld gigtsygdom som gør, at hun bliver nødt til at gå ned i tid. Derfor har hun ansat Cille Holse (stående). Foto: Merete Jensen

Ny fodterapeut i Sorø

Cille Holse blev uddannet fodterapeut i februar 2012, og fungerede derefter som faglærer på Fodterapeutskolen i København i fire år. Senest har hun arbejdet som fodterapeut i Holbæk samtidig med, at hun har et bogholderi-firma hjemme i privaten.

- Nu har jeg været selvstændig fodterapeut siden 1982, så det er da vemodigt at skulle gå ned i tid. Men jeg er lykkelig over at have ansat Cille, for så behøver jeg ikke at skulle afvise eller aflyse nogle patienter, siger Helle Nielsen.