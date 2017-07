Ny ejer vil sætte to huse på Lillemarksvej i stand

Der har været en vis usikkerhed om, hvorvidt de to huse på Lillemarksvej 3 og 5 skulle bevares eller rives ned. Kommunen har ejet husene i mange år, og der er ikke ofret penge på vedligeholdelse. Byrådet besluttede 1. marts at sætte husene til salg til en mindstepris på 1,35 millioner kroner. Udbuddet blev effektueret i maj.

Der kom 11 bud på de to ejendomme, og buddene lå på 600.000 kroner til 1.666.000 kroner. Byrådet valgte at sælge til højestbydende - Anders Lucas Jensen, der dels har andre ejendomme i Sorø og dels drive autoværkstedet Automecanica på Energivej. Overtagelsen sker pr. 1. august.

- Jeg må nok indrømme, at jeg har købt de to ejendomme mere med hjertet end med hjernen, siger Anders Lucas Jensen.

- Der står nu en stor renoveringsopgave foran, men jeg syntes altså ikke, at de to meget smukke huse skulle rives ned. Hvis eksempelvis boligselskabet ville købe, frygtede jeg, at husene bare ville blive jævnet med jorden til fordel for nogle grimme, røde »kasser«.

- De to lejligheder i hver sin ende er udlejet, og dem, der bor i lejemålene, får naturligvis lov til at blive boende. Så går vi i stedet i gang med at renovere de to lejemål i midten. Men tanken er, at alt skal sættes i stand. Det er som nævnt meget smukke bygninger, og de ligger jo lige i skovkanten,. og når de er sat i stand, pynter de i høj grad på Lillemarksvej.