Ny børnehaveleder har fundet sin rette hylde

Sorø - 25. februar 2017 kl. 16:01 Af Jeppe Jul Garnak

Sorø Skovbørnehaves nye leder Dorrit Mulvad er overvældet over forældre og pædagogers engagement. Nogle gange må hun sende pædagogerne hjem, fordi de ikke kan slippe arbejdet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Forældrene kommer og vasker, og de tilbyder at købe ind for os, så vi har mere tid sammen med børnene. Det fortæller 54-årige Dorrit Mulvad, ny børnehaveleder i Sorøs Skovbørnehave.

På fredag den 3. marts holder børnehaven velkomstreception for hende, og til den tid har hun allerede været i børnehaven i lidt over to måneder.

- Jeg kan allerede mærke, at her er jeg landet på helt rette hylde. Det her er mit sted allerede nu, og forældrene har taget rigtig godt imod mig, siger Dorrit Mulvad.

Den 15. december startede hun som pædagogisk leder i Sorø Skovbørnehave og forlod en ledelsesstilling på Amager.

- Jeg kendte ikke så meget til Sorø, men læste om skovbørnehaven og om at man havde lejet et stykke skov i gåafstand fra børnehaven, som vi går ned til sammen med børnene, siger Dorrit Mulvad om en af årsagerne til, at hun søgte stillingen.

En af de store forskelle mellem Dorrit Mulvads arbejdsplads på Amager og hendes nye arbejde er forældrenes ressourcer, fortæller hun.

- Det er en meget ressourcestærk institution, hvor forældrene er meget engagerede og tager stor del i livet i børnehaven, siger hun,

Det samme er tilfældet med pædagogerne, forklarer hun.

- De er så entusiastiske, at jeg nogle gange bliver nødt til at sige, at nu må de holde fri, siger Dorrit Mulvad.

For hende er god børnehaveledelse at inddrage forældrene og have godt personale, som ser det enkelte barn, og samtidig lægger hun stor vægt på at bevare de traditioner, som er opbygget siden børnehaven blev stiftet i 1991, forklarer hun.

Dorrit Mulvad er selv fra Esbjerg, men hun har boet i Næstved i en årrække med sine nu tre voksne drenge og sin kæreste.

Når hun ikke passer sit nye arbejde, er hun vild med at gå til koncerter, og det er uanset, om det er pop, jazz eller rock.

- Jeg kan lide det hele, når det er på en scene, siger hun.

Receptionen for Dorrit Mulvad foregår fredag mellem klokken 14.30 og 16.00.