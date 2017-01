Se billedserie Nina Pedersen og foreningen Legepladsen Mølleborgen håber, at børnene kan tage den nye legeplads i brug til sommer. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ny Stenlille-legeplads er tæt på at nå i mål

Sorø - 17. januar 2017

Legepladsen Mølleborgen skal gerne kunne tages i brug til sommer, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Med et tilskud fra Sorø Kommunes byfornyelsespulje er der nu sat turbo på etableringen af Legepladsen Mølleborgen i Stenlille. Legepladsen skal ligge på det grønne område mellem Vibevej og Hvidtjørnevej.

- Vi er nu i den situation, at vi har bedt tre firmaer om at komme med et tilbud. Firmaerne kommer på besigtigelse i nær fremtid, og så får vi et tilbud fra hver af dem, siger Nina Pedersen, der er med i ledelsen af foreningen Legepladsen Mølleborgen.

- Jeg vil ikke ud med det præcise antal kroner, vi har til legepladsen. Nu må vi se, hvad de tre firmaer kommer op med.

Når der skal indhentes tre tilbud, betyder det dog, at de 300.000 kroner er rundet. Foreningen har selv samlet 32.500 kroner sammen. Pengene kommer fra SEAS-NVE, private bidragydere, SuperBrugsen og byens dagplejere.

- Der skal ikke bare etableres en ny legeplads, vi skal også have fjernet det, der er tilbage af den tidligere legeplads, siger Nina Pedersen.

- Måske kan vi bruge svævebanen, men eller skal det øvrige fjernes.

Nina Pedersen undrer sig lidt over den aftale, foreningen har måttet indgå med Sorø Kommune.

- Vi får godt nok penge af kommunen, siger hun.

- Men samtidig skal vi betale timeløn til en medarbejdet på fagcentret, og vi skal også betale kommunen for byggetilladelse og inspektion. Men er det prisen for at få etableret en ny legeplads, siger vi selvfølgelig ja til det. Lidt pudsigt er det nu alligevel i og med, at behovet opstår, fordi kommunen ikke har vedligeholdt sin egen legeplads.

Legepladsen skal blandt andet indeholde gyngestativ, klatrestativ, sandkasse, legehus og vippedyr. Der skal også være borde/bænkesæt, fodboldmål, petanquebane og grillplads, så legepladsen for alvor kan blive et samlingssted for børn og voksne.

- Vi håber jo på, at det hele kan komme på plads, så vi kan åbne legepladsen til sommer, siger Nina Pedersen, der sammen med sin bedre halvdel og et par andre forældre satte legeplads-projektet i søen i foråret 2016.