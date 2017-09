Se billedserie Sorø Sportsråd har nedsat en arbejdsgruppe, der skal gøre streetsport-anlægget ved Fægangen i Sorø færdigt. Foto: Lene Berthelsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal glemt streetsport-anlæg ud over rampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal glemt streetsport-anlæg ud over rampen

Sorø - 08. september 2017 kl. 16:00 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der sat skub i arbejdet med at få færdiggjort et streetsport-anlæg på græsarealet ved Fægangen i Sorø.

Bolden er blevet spillet videre til Sorø Sportsråd, der skal forsøge at færdiggøre projektet. Sportsrådet har nedsat en arbejdsgruppe til formålet. Det fortæller Ole Ring, der er formand for Sorø Sportsråd.

- Der er valgt fem mennesker til en arbejdsgruppe, som skal prøve at få det færdigt. Vi mødes inden for en uges tid, siger han til DAGBLADET og Sjællandske.

Idéen om streetsport-anlægget er to år gammel, og for et år siden var finansieringen så meget på plads, at anlægsarbejdet blev sat i gang. Oprindeligt fik nabo-foreningen Sorø BMX ansvar for at etablere anlægget, og man sagde, at det ville stå klar inden udgangen af 2016. Finansieringen kom fra Sorø Kommune, Sorø Rotary Klub og Nordea/DBU. På arealet er der blevet lagt asfalt, og der er etableret en bane til streetfodbold.

Men det blev ikke til noget med den skater- og multibane, der også hører til streetsport-anlægget. For arbejdet gik nemlig i stå. Og som avisen kunne fortælle i august, var der ikke rigtigt nogen, der vidste, hvem der skulle tage sig af det videre arbejde.

Nu har Sorø Sportsråd altså taget handsken op. Der mangler dog omkring en halv million kroner for at kunne gøre anlægget færdigt, fortæller Ole Ring.

- Finansieringen er ikke på plads. Der mangler en rampe og nogle parkour-redskaber. Der er 160.000 kroner tilbage, og det rækker ikke. Der mangler cirka en halv million kroner, siger han.

Når arbejdsgruppen mødes, skal de finde ud af, hvordan de vil gribe opgaven an. En forsigtig vurdering fra Ole Ring er, at der kan stå et færdigt streetsport-anlæg om et halvt års tid.

- Jeg satser på foråret i 2018, men jeg ved det jo ikke, siger han.

Projektet skulle egentlig have været et samarbejde mellem Sorø Kommune og foreningen Sorø BMX, der er baseret på frivillige kræfter.

Johan Otte er chef for den del af kommunens forvaltning, der tager sig af kultur- og fritidsområdet. Han har ikke noget bud på, hvorfor projektet gik i stå.

- Det har jeg svært ved at svare på. Vi har haft en forståelse af, at kommunen skulle levere det, som vi har gjort. Det er på plads, og så var der nogle private, der gerne ville tage den videre derfra. Og nu er det så nødvendigt at få nogle andre ind over for at give arbejdet et boost, siger Johan Otte.

Sådan er vilkårene, når man samarbejder med frivillige, forklarer Johan Otte.

- Det er dét, der sker i et frivilligt miljø. Det har vi forståelse for i forvaltningen. Der er super meget power i frivillige. Derfor samarbejder vi gerne med dem. Der er også sårbarheder i det, og det tager vi med, for de frivillige tilfører også noget kvalitativt, siger han.