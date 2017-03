Se billedserie Indehaver af Nybolig i Sorø, Brian Rud Sørensen, byder Torben Halgaard velkommen. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Nu sælger han boligdrømme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu sælger han boligdrømme

Sorø - 04. marts 2017 kl. 06:03 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter godt 30 år i bankverdenen har den tidligere filialdirektør i Danske Bank, Torben Halgaard, valgt at skifte branche. Nu er han blevet sælger i Nybolig. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg tror ikke, at der findes noget bedre end at sælge drømme. At hjælpe folk med at skabe nye muligheder, nye rammer for fremtiden, siger Torben Halgaard, som pr. 1. marts er ansat hos Nybolig i Sorø.

Efter godt 30 år i bankverdenen har Torben Halgaard valgt at foretage et temmelig markant jobskifte. Han har netop opsagt sin stilling som filialdirektør i Danske Bank i Kalundborg for at kaste sig over ejendomsmæglerbranchen.

- Jeg har hørt mange sjove »gisninger« om mit jobskifte, men i bund og grund handler det om, at jeg har tilbragt så mange år i bankverdenen. Det var på tide at prøve noget andet, og for at være helt ærlig, så er jeg blevet 50 år, og skulle derfor ikke vente for længe med at tage beslutningen. Men havde man spurgt mig for en måned siden, om jeg skulle arbejde hos en ejendomsmægler, så havde jeg afvist det prompte, siger han.

Torben Halgaard er født og opvokset i Skælskør og ville egentlig være professionel musiker. Alligevel endte han ad omveje i bankverdenen, hvor han fungeret som boligkonsulent i en periode.

- I 2001 rykkede familien fra København til Sorø, da jeg blev ansat som filialdirektør i den daværende BG Bank. Byen tog enormt godt imod os, og jeg havde 11 rigtig gode arbejdsår i Sorø. Det er jo en fantastisk by, hvor vi stadig er glade for at bo, siger han.

Efter 11 år i Sorø blev han tilbudt en stilling i Roskilde, inden han blev såkaldt »forandringskonsulent«. Men da der åbnede sig en mulighed for at blive filialdirektør i Kalundborg, søgte Torben Halgaard tilbage til Midt- og Vestsjælland.

- En dag sludrede jeg med Brian Rud Sørensen fra Nybolig i en anden anledning, og han fortalte, at Nybolig havde brug for endnu en medarbejder. Pludselig kunne jeg se muligheden i at prøve noget helt andet - at vende bøtten 180 grader. Det handler om at turde tage springet, prøve noget nyt og udfordre den tryghed, man alt for hurtigt får lullet sig ind i, siger han.