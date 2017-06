Nu kan du få havefest-billetten refunderet

Der har undervejs været en del usikkerhed om arrangementet, hvor blandt andet Mungo Jerry og The UK Legends skulle have optrådt. Men nu skulle det altså være sikkert, at der ligger penge klar til de kunder, der forgæves købte billetter.

Steen Lillelund og Rainbow Entertainment står også bag arrangementet Opera on the Rocks i Akademiparken i Sorø den 19. august i år. Det er stadig muligt at købe billetter til Opera on the Rocks, for det er nemlig ikke aflyst, understreger arrangør Steen Lillelund.