Mette Marie Hemmingsens drøm om EM blev til virkelighed - oven i købet med en bronzemedalje som resultat. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nu håber hun på en VM-udtagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu håber hun på en VM-udtagelse

Sorø - 04. juli 2017 kl. 18:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre år siden udtalte kajakroeren Mette Marie Hemmingsen her i avisen, at hendes helt store drøm ville være at komme med til et EM. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Drømmen er netop gået i opfyldelse - og lidt til.

Hun, der de seneste seks år har trænet i Sorø Kajakklub, nøjedes nemlig ikke med at kvalificere sig til U-EM i Beograd. Hun snuppede også en bronzemedalje i enerkajak på 200 meter-distancen.

Så nu er ambitionerne skruet lidt op, og hendes store håb og mål er at blive udtaget til VM-deltagelse.

Men hun er ikke den eneste i kajakklubben, der kan hente medaljer.

Også de lidt ældre i klubben. De var for nylig i Odense for at ro Master DM i sprint. Særligt Claes Rosenkrands tog godt for sig af guldmedaljerne skarpt forfulgt af Hans Erik Hüttel, men også Henrik Hansen og Aksel Hansen vandt i 60+ klassen!

For et par uger siden blev der endvidere roet om de danske mesterskaber i maraton. Her blev det også til et par mesterskaber til klubben fordelt på flere aldre og køn. Laura Christensen vandt U16 DM med sin makker fra Køge og Sanne Larsen vandt guld i +45 klassen med sin makker. Sanne blev dagen efter nr. 2 i sin enerkajak. En bronze-medalje blev det også til for de to tidligere sprintroere Emil Rosenkrands og Peter Larsen i herre senior.