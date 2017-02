Send til din ven. X Artiklen: Nu får personalet overfaldsalarmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu får personalet overfaldsalarmer

Sorø - 07. februar 2017 kl. 13:05 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Afdelingsleder Helle Hass er tilfreds med, at politikerne i Sorø i budget 2017 satte 450.000 kroner af til overfaldsalarmer på bostedet Sneppevej i Stenlille, hvor der bor 36 beboere med en sindslidelse.

- Det skaber tryghed hos de ansatte, at de nu skal have en alarm, hvor man nemt kan tilkalde hjælp, hvis man står i en tilspidset situation, siger Helle Hass.

De 450.000 kroner til et nyt alarmanlæg blev bevilget som en konsekvens af et uanmeldt kontrolbesøg af Arbejdstilsynet i juli 2016. Arbejdstilsynet kom med et straks-påbud til institutionen.

Det er heldigvis sjældent, at de ansatte på bostedet står i en så presset situation, at de har brug for akut assistance.

Men det sker, og tidligere har man løst det ved at ringe til kollegerne på telefonen.

- Vi har indtil nu gjort det, at der altid går to ansatte sammen, hvis vi vurderer, at der er behov for det, forklarer Helle Hass.

Hun vurderer, at det er cirka én gang om året, at der opstår en tilspidset situation for de ansatte på bostedet Sneppevej.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.