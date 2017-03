Nu begynder arbejdet på den ny rundkørsel

- Både kommunen og virksomhederne i området har igennem flere år arbejdet for, at der skulle komme en rundkørsel her, så vi undgår, at den tunge trafik fra erhvervsområdet skal krydse Elmebjergvej, og så der er bedre adgang til virksomhederne og motorvejen. Derfor er jeg naturligvis glad for, at vi sammen med Vejdirektoratet nu får sat gang i arbejdet, siger borgmester Gert Jørgensen.