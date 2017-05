Det er disse to naboejendomme ude i Feldskoven, der ikke kan blive enige om festniveauet. Den store ejendom er Louisestiftelsen. Den anden privatbeboelse. Foto: Google Maps

Nøvendigt at gribe ind i nabostrid

Sorø - 18. maj 2017 kl. 18:06 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig havde medlemmerne af byrådets udvalg for teknik og miljø håbet, at institutionen Louisestiftelsen og beboerne i den nærmeste naboejendom kunne have fundet ud af noget i mindelighed.

Derfor valgte politikerne at udskyde sagen, da den første gang kom for, men det hjalp ikke, og nu er der fra politisk side sat nogle regler op for, hvad Louisestiftelsen må og ikke må. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Louisestiftelsen er en institution drevet af Kofoeds Skole, og den kan bruges til uddannelse og rekreation for Kofoeds Skoles elever, til seminarer og kurser for skolens ansatte, og den kan udlejes til institutioner for samme målgruppe (socialt udsatte mennesker).

Nærmeste naboer til Louisestiftelsen, der ligger ude i Feldskoven, er imidlertid blevet trætte af, at der i stigende grad også bliver holdt fester på stedet. Ikke kun fester for stedets egne brugere, men også private fester.

En optælling viser, at der i 2016 blev holdt privat fest 55 dage om året. I 2013 var tallet 20. Det er blevet for meget, mener naboerne, der derfor har klaget til kommunen.

Medlemmerne af udvalget for teknik og miljø mener også, at 55 private fester om året er for meget.

- Vi vil gerne tage hensyn til begge parter, men vi mener heller ikke, at Louisestiftelsen skal fungere som en slags forsamlingshus, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V) til Dagbladet og Sjællandske.

Derfor har et enigt udvalg nu besluttet, at give landzonetilladelse til at Louisestiftelsen højst må udlejes til private fester 25 dage om året. Og kun 10 af de 25 dage må ligger i sommerperioden 1. maj-1. september.

Den tilladelse afhænger ydermere af, at Louisestiftelsen med en rapport fra et støjlaboratorium kan dokumentere, at de vejledende grænser for støj i forhold til naboer kan overholdes, når der er en sådan fest.