Niels tager bilen i protest mod prisstigninger

Han blev så vred over den store prisstigning på togbilletten fra Sorø til København, at han skrev en mail til avisen, som besluttede sig for at invitere sig selv hjem til Niels Rasmussen. Ganske enkelt for at finde ud af, hvorfor en mand på 79 år kan blive så forarget over, at han frem over skal betale 99 kroner for en enkeltbillet til hovedstaden. Før 15. januar 2017 kostede den kun 51 kroner.