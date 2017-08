Hugo Jacobsens begejstring var smittende, og han mestrede opgaven at få Sorøs handelsliv til at stå sammen. Foto: Anders Ole Olsen

Nekrolog: »Livet er for de levende«

Hugo Jacobsen var i en lang årrække en af Sorøs mest markante personligheder, og han elskede Sorø af hele sit hjerte. Så meget, at han kunne finde på at sige: »Når jeg kører ud af byen, får jeg hjemve allerede ved Fjenneslev.«

I 1968 overtog de to Coldings Konditori - senere Frater Konditoriet - på Torvet, men de to forretninger blev solgt i 1971, da Hugo Jacobsen blev direktør på Sorø Brødfabrik.

Hugo elskede livet og gjorde, hvad han kunne, for at være et farverigt indslag.

Fra 1974-94 sad han i byrådet i Sorø for Konservative. Han var undervejs blandt andet formand for teknisk udvalg.

Som politiker var han kendt for at kæmpe for sin sag, men acceptere, når en beslutning var truffet - også selv om afgørelsen ikke faldt ud til hans fordel. Et andet kendetegn var hans redelighed og evnen til at skabe venner i alle lejre.