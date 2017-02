Se billedserie Sara, Jacob, Lili på fire år og Vilfred på 14 måneder vil gerne bo i økologisk bofællesskab i Sorø. Lige nu bor de i en midlertidig bolig ved Skælskør. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Nej til ligusterhæk - ja til fællesskab

Sorø - 22. februar 2017 kl. 12:22 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En børnefamilie fra Amager drømmer om et liv med mere praktisk hverdags-fællesskab og tid til voksenhygge. Den drøm begynder - måske - i Sorø. Sara Camilla Lønskov Kohl og Jacob Johannessen bor lige nu sammen med deres to fælles børn midlertidig ved Skælskør, men planen er at flytte permanent til Sorø.

Parret har stort set intet tilhørsforhold til Sorø, men har forelsket sig i et bofællesskabs-projekt, som er undervejs - formentlig - ved udstykningen Klokkergården på Frederiksberg.

Faktisk er deres eneste forbindelse til byen lige nu, at datteren Lili på fire år går i skovbørnehave på Ringstedvej.

- Vi ville ud af vores lejlighed på 4. sal på Amager og ud i det grønne. Det var valget af børnehave, der afgjorde, at det blev Sorø, og et sted skal man jo begynde, mener Sara Camilla Lønskov Kohl, der er 30 år og uddannet cand.mag. i dansk.

Sammen med manden Jacob Johannessen, der er selvstændig inden for den grafiske branche, deltog hun i januar på et informationsmøde, hvor firmaet Eco-village præsenterede deres planer for et økologisk koncept-bofællesskab ved Sorø.

Ideen om at bo både bæredygtigt og i et fællesskab med andre mennesker tiltaler familien meget. Det falder rigtigt fint i hak med parrets prioritering af livsværdier.

- Vi vil gerne bo småt, men søger også et liv, hvor man i højere grad end i et villa-kvarter bruger hinanden og hygger sig med hinanden i hverdagen. Både børn og voksne, siger Sara Camilla Lønskov Kohl, der godt kunne tænke sig at arbejde på deltid, når hun får et job.

Tid er vigtigere end penge, og familien er parat til at vælge meget fra for at få det nærvær, som mange børnefamilier skriger efter.

