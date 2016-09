Se billedserie I anledning af Naturens Dag viste Tonie Bjørneskov gæster rundt på »Faery Meadows« søndag eftermiddag. Foto: Lene Berthelsen

Naturen som den store heler

Sorø - 12. september 2016 Af Lene Berthelsen

For halvandet år siden gik Tonie Bjørneskov ned med stress. En depression lagde sig i kølvandet.

Tonie Bjørneskov kom i kontakt med Haverefugiet i Sorø og lærte her, at naturen og ophold i det fri kan være en stor heler.

- Det er min overbevisning, at jeg kom meget hurtigere på fode igen, end jeg ellers ville have gjort, siger Tonie Bjørneskov til Dagbladet og Sjællandske.

Hun bor selv naturskønt på Frøsmosevej i Bjernede, hvor hun råder over to hektar, der nu er navngivet »Faery Meadows«. Der er en lille birkelund til eftertænksomhed og fordybelse. Der er en »Vrissenlund«, hvor man har lov til at gå hen og være rigtig sur og vred på alt. Og der er shelter- og aktivitetsplads.

Tonie Bjørneskov har valgt at stille stedet gratis til rådighed for mennesker, der har brug for et sted at koble af.

- Det er mit lille bidrag til at gøre verden bedre. Jeg har selv fået så stor hjælp af at være herude i naturen. Den hjælp vil jeg gerne have, at andre skal have mulighed for at få også, siger Tonie Bjørneskov til Dagbladet og Sjællandske.

Seneste ide er såkaldte »Fredelige Fredage« for unge kvinder:

- Undersøgelser viser, at kvinder i alderen 16-24 år er de hårdest ramte, når vi snakker depression og stress. Her er der et frirum for de unge kvinder, der hellere vil det end at gå til fester, siger Tonie Bjørneskov.