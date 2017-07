Se billedserie Det er på arealet, der er indrammet af en grøn streg, at Sorø Gruppen Lynge ApS, vil bygge seks huse ud over det rødstenshus, der allerede ligger der. Illustration: Sorø Kommune

Naboer stærkt utilfredse med planer for savværks-grunden

Sorø - 26. juli 2017 kl. 14:50 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naboerne til den gamle savværksgrund på Lynge Byvej er enige med Lynge Lokalråd i at vende tommelfingeren nedad for boligplanerne på savværksgrunden. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Og der bliver ikke lagt fingre imellem i de 10 høringssvar, der er kommet i forbindelse med nabo-orienteringen.

»Der er intet godt at sige om opførelse af sådan et ghettolignende projekt«, skriver en af de nærmeste naboer.

»Set med vores øjne vil byggeriet få præg af kolonihaveområde«, skriver to andre naboer.

Naboerne, der har gjort indsigelse, er enige om, at seks huse, der hver får en ret lille grund, slet ikke vil passe ind i landsbymiljøet.

Naboerne er også irriterede over, at bygherren, Sorø Gruppen Lynge ApS, bruger som argument for planerne, at der skal seks huse til for at gøre det rentabelt. Flere skriver, at det lugter af ren spekulation, og at der er mange andre store byggegrunde i kommunen, der kunne anvendes til formålet.

I flere af høringssvarene bliver der givet udtryk for stor bekymring over stigende trafik ved den snoede landsbyvej. Og der er heller ikke den store forståelse for, at bygherren ønsker at lægge indkørslen til de seks nye boliger på den private fællesvej - en meget smal grusvej, der ikke kan gøres bredere på grund af naboejendommenes placering.

- Alternativet, som bygherren også har haft i tankerne - nemlig at udvide cykelstien med to meter - er heller ikke gangbar. Den cykelsti bliver brugt flittigt af skoleelever og mange andre, så det vil give alt for mange farlige situationer, siger formand for Lynge Lokalråd, Abelone Bergløv til Dagbladet og Sjællandske.

Hun mener, at bygherren i det mindste burde lægge adgangsvejen inde på egen grund.

Landsbybeboerne ser gerne grunden brugt til noget, men i stedet for seks små huse på små grunde, foretrækker naboerne to eller max. tre længehuse, der falder ind i landsbymiløjet. Og hellere ejerboliger end de planlagte lejeboliger.

Når sagen har været i nabohøring, skyldes det, at bygherren skal have dispensation fra den bevarende lokalplan for Lynge for at kunne gennemføre byggeprojektet.

Sorø Gruppen Lynge ApS, der vil bygge, består af Peter Lind Frederiksen, Nyrup, der også er direktør for og indehaver af it-virksomheden Bluepipe. Lars Mouritsen, der er indehaver af entreprenør-virksomheden Kopp Sorø. Og Leif Fredberg, der er indehaver af virksomheden Lefre Energi, der ejer 18 Shell servicestationer.

Avisen har kontaktet direktør for Sorø Gruppen Lynge ApS, Peter Lind Frederiksen for at høre, om der er nogen af høringssvarene, der giver anledning til ændring i planerne:

- Vi er på ferie nu, og jeg har ikke haft tid til at nærlæse høringssvarene. Så der går lige nogle dage, inden jeg har nogen kommentarer, siger Peter Lind Frederiksen til Dagbladet og Sjællandske.

