Dette luftfoto viser, hvor tæt Louisestiftelsen (det store bygningskompleks) og naboejendommen (til højre i billedet) ligger. Foto: Google Maps

Naboer er trætte af støjen

Sorø - 17. februar 2017 kl. 17:59 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louisestiftelsen ligger isoleret midt ude midt i Feldskoven med 150 meter til Sorø Sø.

Dog er der et enkelt nabohus, hvis grund støder direkte op til stiftelsens arealer.

Og de naboer mener, at der efterhånden er kommet lidt for meget liv på Louisestiftelsen, der er ejet af Kofoeds Skole og oprindeligt var en døgninstitution, men i dag fungerer som kursus- og feriehjem for stedets brugere og folk med tilknytning hertil.

Naboerne har klaget til kommunen over den øgede anvendelse af stedet. I 2016 var der således arrangementer og fester på stedet i mere end halvdelen af årets weekender.

I alt 180 dage om året er booket op til arrangementer. De fleste for stiftelsens egne medarbejdere, men en opgørelse over udviklingen fra 2013 til 2016 viser, at antallet af dage, hvor Louisestiftelsen bliver lejet ud til folk, der ikke har noget med stedet at gøre, er steget fra ingen til 15-15 dage årligt.

Beboerne på Feldskovvej 28 synes, at det er blevet for meget og har klaget til kommunen.

Kommunens tekniske forvaltning kan i arkiverne ikke findet noget belæg for, at Louisestiftelsen må bruge stedet til andet end arrangementer, der har med driften af stedet at gøre. Og at udlejning til medarbejdernes private fester eller udlejning til helt anden side derfor ikke er tilladt.

Det er Louisestiftelsen ikke helt enig i, men har alligevel i forbindelse med klagesagen søgt om en landzonetilladelse, der skal gøre de andre aktiviteter tilladte. Ellers vil det påvirke stedets økonomi, lyder argumentet.

Den kommunale forvaltning mener, at stedets beliggenhed taler imod at give en sådan tilladelse, men medlemmerne af byrådets udvalg for teknik og miljø var ved sit seneste møde lidt i tvivl om, hvordan de mange papirer i sagen skulle tolkes. Og vil være helt sikker på at have ryggen fri til at træffe den ene eller anden beslutning.

Derfor valgte udvalgs-medlemmerne at udsætte beslutningen for at få forvaltningen til at undersøge sagen nærmere,