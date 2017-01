Se billedserie Varulve og andre sagnvæsner er omdrejningspunkt for den nye udstilling på Sorø Museum. Museumsassistent, Pernille Jacobsen, viser en varulvemaske, som er en del af udstillingen. Foto: Anders Ole Olsen

Museet udstiller trolde, nisser og varulve

Sorø - 27. januar 2017 kl. 06:00 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø: Nisser, elver, trolde, varulve, åmænd, mosekoner, brøndmænd og lindorme. I tusinder af år har folk troet på alle mulige sære skabninger. Specielt på landet har den slags myter levet, og museumsassistent på Sorø Museum Pernille Jacobsen fortæller DAGBLADET/Sjællandske, at der i Sorø og omegn er rigtigt mange af den slags.

- Vi har derfor sammensat en udstilling, som drejer sig om overtroen. Meget af overtroen hæfter sig til nisser, varulve og trolde, og det folk har gjort, for at forhindre, at de kom galt af sted med de underjordiske, forklarer hun. De underjordiske er en fællesbetegnelse for de overnaturlige væsner, og udstillingen begynder helt fra for 3000 år siden og varuvle og fortsætter helt op til vore dages overtro.

Konstant udvikling

- Det udvikler sig hele tiden. I 90erne var der kun 20 procent, som benyttede sig af, at banke under bordet og sige 7-9-13. I dag er det 70 procent, siger Pernille Jacobsen, som nævner det som en nutidig version af den gamle tro.

Genstandene på udstillingen er dels plancher og dels hverdagsting fra forskellige tidspunkter i Danmarkshistorien. Genstandene, som eksempelvis en sold, er tilføjet, fordi de viser de foranstaltninger folk gjorde sig. En sold er et sigte til at rense korn. Ved at have sådan en stående, undgik man varulve.

- Varulven vil nemlig tælle hullerne i solden inden den gik løs på folk. Der er mange huller, så det blev den aldrig færdig med inden det var for sent, fortæller Pernille Jacobsen.

Forklaring på det uforklarlige

De underjordiske væsner er blevet til gennem flere tusinde år, og de kommer af, at folk har haft brug for forklaringer på uforklarlige hændelser, og de har haft brug for at forhindre dem.

- Det er derfor vi stiller grød frem til nissen som en slags offergave, siger Pernille Jacobsen. I årenes løb er det blevet til rigtigt mange ritualer og foranstaltninger, som folk har gjort - og stadig gør - for at sikre, at de underjordiske ikke driller eller gør værre ting. Eller for at beskytte børnene.

- Den skræmmende åmand sikrede, at børnene ikke løb ned til åen og druknede, forklarer hun. På samme måde har overtro om mosekonen beskyttet mod mosen og brøndmanden mod brønden.

Udstillingen åbner til Kyndelmissen og vil være udstillet et halvt år frem.