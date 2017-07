Se billedserie Palle Nielsen lever det meste af sit liv i garagen, hvor han roder med gamle køretøjer. Her er det en østtysk campingvogn fra 1961. Foto: Anders Ole Olsen

Morris-manden er også en krejler

Sorø - 23. juli 2017 kl. 20:15 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk fra nær og fjern kommer til Palle Nielsen på Munke Bjergbyvej, hvis de mangler en dims til et køretøj. For hvis man eksempelvis spørger »Har du en krumtap til en Morris?«, vil Palle Nielsens svar sandsynligvis være »Ja, naturligvis«.

Om han kan finde dimsen lige med det samme, er ikke sikkert. Hans hustru Birthe Nielsen mener, han er et gevaldigt rodehoved. Palle Nielsen selv erkender, at det var nemmere at huske, da han var yngre.

I dag er han 81 år, men alderen forhindrer ham ikke i at ligge og sidde i mærkelige stillinger for at rode med de køretøjer, han har som sine restaureringsprojekter.

Lige nu finder man på hans lager i familiekollektivet i det gamle osteri i Bromme blandt andet en Morris Oxford med lad fra 1954, en Morris Mini fra 1977, en østtysk campingvogn fra 1961, en DDR-motorcykel M2 ES med sidevogn fra 1968 og en campingvogn fra 80'erne.

Der ud over kommer ægteparrets praktiske - men ikke så spektakulære - hverdagsbil: En ældre Fiat Punto.

Det, der desværre mangler, er en Morris-bus fra 1957, en model J2:

Den udbrændte på motorvejsafkørslen ved Sorø for en uges tid siden. Bussen var den sidste af sin slags i Danmark, og Palle Nielsen er rigtig trist over, at den gik op i røg.

Læs hele artiklen i DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.