Politiet ankom til festen i Lynge Forsamlingshus klokken cirka 02, og festen blev lukket. Men inden da var Anette Nikolajsens søn blevet overfaldet.Arkivfoto

Mor i oprør efter ungdomsfest: Vores børn bliver tæsket og truet til tavshed

Sorø - 27. juli 2017 kl. 13:42 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke kun inventar i Lynge Forsamlingshus, der blev smadret under en ungdomsfest natten til lørdag. Der skete også vold mod mindst seks unge mennesker under festlighederne uden for forsamlingshuset.

Det mener i hvert fald Anette Nikolajsen fra Slagelse, der er mor til en 21-årig mand, som deltog i festen, og som helt umotiveret blev overfaldet.

Politiet kan ikke bekræfte voldsepisoden mod den 21-årige og flere andre unge, fordi de endnu ikke har modtaget nogen anmeldelser.

Det er der flere gode grunde til, siger Anette Nikolajsen, som avisen har kontaktet.

- Det er en indvandrerbande fra Slagelse, som er kendt for at tage rundt til fester. Ikke for at feste, men tilsyneladende med det formål at øve vold mod tilfældige unge mennesker for fornøjelsens skyld. Det er helt forfærdeligt, og jeg er så rasende over, at ingen gør eller har gjort noget for længst. Problemet har åbenbart eksisteret længe - og sagen er desværre, at vores unge mennesker bliver tæsket og truet til tavshed, så ingen tør politianmelde det, siger Anette Nikolajsen.

- Efter jeg fortalte om overfaldet på Facebook, er der virkelig mange forældre og ikke mindst bekymrede unge fra lokalområdet, der har sendt mig private beskeder, hvor de fortæller om denne og lignende episoder i Slagelse-området. Det er meget sødt af dem, at de bakker mig op, men jeg vil opfordre dem og ikke mindst deres forældre til at komme ud af busken og få meldt det til politiet. Bak jeres børn op. Det skylder I dem og ungdomslivet i Slagelse nu og fremover. Den bande får alt for meget magt, og de gerningsmænd skal have en straf, siger Anette Nikolajsen.

Hun mener, at bandens medlemmer overfalder helt tilfældige unge mennesker - som hendes egen søn. Han har ingen relation til bandemedlemmerne.

Under festen i Lynge natten til lørdag var sønnen ude for at få frisk luft, da han pludselig blev slået i jorden af en knytnæve i tindingen. Han havde ingen kommunikation med gerningsmændene forud for overfaldet og dermed ingen mulighed for at forsvare sig, fortæller Anette Nikolajsen.

- Han falder og går ud som et lys. Da han kommer til sig selv, står der tre mennesker og sparker ham på kroppen og i ansigtet, fortæller hun.

Læs hele artiklen i DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.

